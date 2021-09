Marcelo Birmajer: “El audio de Vallejos es fraguado, está preparado”

Marcelo Birmajer, periodista y escritor se refirió este viernes a la crisis dentro del Gobierno, tras la derrota del oficialismo en las PASO, en particular al audio de la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos que se filtró este jueves, en el que acusó a Alberto Fernández de ser un “ocupa, porque no tiene votos, ni legitimidad.”.

“El audio de (Fernanda) Vallejos está fraguado, eso no es algo espontáneo y nadie habla así en un audio con un amigo. Es un insulto a nuestra inteligencia. Además, ese audio no lo quiso mantener en secreto, lo quiso exponer”, consideró Birmajer en diálogo con María Laura Santillán en “La mañana de CNN” por CNN Radio.

De ese modo, el guionista de ficción habló sobre el audio de la legisladora del Frente de Todos, quien calificó de “ocupa y enfermo” al mandatario nacional. "El tipo está atrincherado en la Casa Rosada. Es un ocupa, porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie. Porque la derecha si va a votar a alguien tiene a Macri, mira si va a votar a este mequetrefe que no sirve para nada", dice Vallejos en el audio.

En un segundo audio, Fernanda Vallejos fue todavía más lejos: "Este gobierno fracasó"

Birmajer sobre la crisis del Gobierno: “Puede ser que estén fingiendo una pelea”

En esa misma línea, en relación a la fractura dentro del oficialismo, en la que varios funcionarios del entorno de Cristina Kirchner pusieron a disposición su renuncia al presidente, y la vicepresidenta difundió una durísima carta criticando Alberto Fernández, el periodista y escritor consideró que “puede ser que estén fingiendo una pelea”.

“No es fácil ni trasparente lo que está pasando. Lo tengo que mirar con mucha desconfianza y rigurosidad. Una hipótesis que no puedo descartar es que estén fingiendo una pelea porque perdieron catastróficamente, como dice la expresidenta”, explicó Birmajer, quien a su vez sostuvo que Cristina “es más expresidenta que vicepresidenta”.

Sobre este análisis, destacó que esto podría ser posible, considerando que “puede ser que la única manera de recomponerse sea que el kirchnerismo se retire y Alberto gane puntos como un presidente resistente”. “Tal vez apostaron a eso, esa posición siempre levanta; hipotetizo”, opinó

“Otra hipótesis puede ser que su teorema es que ´si ganamos vamos por todo y si perdemos rompemos todo´, entonces como perdieron ´rompemos todo´, sostuvo Birmajer, y por último agregó un tercer escenario: “La tercera es que ni ellos mismos saben cuál es el resultado, pero son personas desequilibradas que no pueden controlar los impulsos”.

