Alberto Fernández se solidarizó con Marcelo Birmajer: "Basta de grieta, debemos respetarnos"

De campaña para las elecciones generales del 27 de octubre, Alberto Fernández busca mostrar posturas más moderadas respecto de la crispación y la grieta que reinaron sobre todo en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y luego de Mauricio Macri. En ese contexto, el candidato presidencial del Frente de Todos se solidarizó este jueves 26 de septiembre con el escritor antikirchnerista Marcelo Birmajer, quien contó que fue increpado y recibió amenazas al caminar por la calle.

"Birmajer fue abordado por un hombre de unos 30 años, que lo paró y le dijo: ‘¿Vos sos Birmajer?...¡qué fascista eh!. No vas a poder caminar tranquilo por la calle nunca más’", relató en su cuenta de Twitter Martín Kanenguiser, amigo del escritor. El incidente, contó, ocurrió en el cruce de las calles Sarmiento y Riobamba, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

El autor luego comentó lo sucedido en una entrevista con el canal Todo Noticias. Según su relato, el agresor "sequedó parado en el lugar, no me impedía seguir caminando, pero no lo dijo al pasar, se quedó esperando que yo hiciera algo más. Yo no hablé, seguí caminando, no apuré el paso pero no respondí nada".

De Birmajer a Giardinelli: "El kirchnerismo es un virus que corroe la inteligencia"

Fernández compartió un artículo periodístico sobre el incidente en su cuenta de Twitter, y se solidarizó con el escritor. "Debemos respetarnos. La violencia entre nosotros nos conduce al espantoso mundo de la intolerancia. Basta de grieta. Mi solidaridad con Marcelo Birmajer", afirmó.

Debemos respetarnos. La violencia entre nosotros nos conduce al espantoso mundo de la intolerancia. Basta de grieta. Mi solidaridad con Marcelo Birmajer. Amenazaron a Marcelo Birmajer en la calle: "No vas a poder caminar tranquilo nunca más" - LA NACION https://t.co/cKxCBNKOkz — Alberto Fernández (@alferdez) September 26, 2019

En la entrevista, el escritor sostuvo que lo que sucedió es un gesto de "continuidad del autoritarismo kirchnerista", y tiene la “muy peligrosa posibilidad de convertirse en política de Estado”. “Este es un clima que se instaló en 2008 y que nunca aminoró, lo que ocurre es que ahora pueden volver a tener las riendas del Estado”, analizó.

"A mí, lo que me preocupa es que, si ganan los Fernández esto se convierta en una política de Estado, que pongan gente organizada a gritarnos y no dejarnos transitar por la calle”, planteó luego Birmajer.

En un discurso que buscó ser conciliador, Fernández propuso hace dos semanas bajar el tono de la confrontación, en particular en las manifestaciones callejeras. "Los argentinos tenemos que ser prudentes, evitemos estar en la calle, evitemos generar situaciones que puedan llamar a la confrontación o a la violencia, porque lo único que nos faltaría a los argentinos es caer en la violencia", dijo el exjefe de Gabinete.

A principios de agosto, antes de las PASO, el candidato se había expresado en las mismas líneas sobre Sandra Pitta, la científica del Conicet que difundió en Twitter su temor a una persecución ideológica en una eventual presidencia del Frente de Todos. "A ningún investigador nunca le voy a preguntar cómo piensa ni a quién vota. Así que, Sandra Pitta, no tengas miedo, te prometo que te voy a cuidar como a todos ellos, porque vos valés mucho igual que todos ellos", dijo entonces Fernández en un acto. La frase terminó generando polémica porque la propia investigadora lo tomó como una amenaza velada por llamarla por su nombre, lo que generó críticas desde el oficialismo.

FF/FeL