Alberto Fernández le respondió a Mario Negri: "Miente, como siempre mintió Cambiemos"

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo hoy 25 de septiembre que el jefe de los diputados nacionales de Cambiemos, Mario Negri, "miente", luego de que el dirigente radical lo sindicara como "el jefe de Gabinete de un gobierno que negó el juicio a las Juntas y le impidió a Raúl Alfonsín entrar a la Rosada a homenajear a (Arturo) Illia".

A través de su cuenta de Twitter, Fernández expresó: "Negri miente. Como siempre mintió Cambiemos y como siempre les mintieron a los argentinos. Miente y confunde como mintió Macri".

Y agregó: "Los argentinos ya los conocen y saben lo que hicieron con las banderas del radicalismo".

El dirigente le respondió a Negri luego de que éste sostuviera que "cuando era el jefe de Gabinete en la ESMA le dijeron que no había hecho nada por los Derechos Humanos" (a Raúl Alfonsín), y tampoco "le permitieron entrar a la Casa Rosada para hacerle un homenaje a Arturo Illia".

Ayer, Alberto Fernández participó de un encuentro con radicales alfonsinistas y sostuvo que “yo soy también el resultado de Alfonsín”, a quien calificó como “un hombre que siempre puso la política en el mejor de los lugares, y siempre respondió con política a cada desafío”.

Tras estas declaraciones, Negri salió al cruce de Fernández y sostuvo, en declaraciones a la prensa que luego fueron replicadas en Twitter: "Alberto Fernández dice que fue el resultado de Alfonsín, pero fue el jefe de Gabinete de un gobierno que negó el juicio a las Juntas y que le impidió entrar a la Rosada a homenajear a Illia en 2006".

