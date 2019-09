Mario Negri le "recordó" a Alberto Fernández cuando "no le permitieron entrar a la Casa Rosada" a Raúl Alfonsín

"Yo también soy el resultado de (Raúl) Alfonsín", dijo Alberto Fernández al recibir el respaldo de los radicales K porteños y el diputado Mario Negri no se lo dejó pasar. El referente de la URC e integrante de Cambiemos le recordó al candidato a presidente del Frente de Todos el día que "no le permitieron entrar a la Casa Rosada" al expresidente.

En la reunión que Fernández mantuvo este lunes 23 de septiembre con dirigentes del "radicalismo alfonsinista", el candidato a presidente expresó: "Alfonsín fue un hombre inigualable, de una enorme generosidad y una mayor capacidad política", remarcó el candidato. "Por eso me pone muy contento compartir espacio con quienes se reivindican alfonsinistas", agregó frente a una audiencia entre la que estaban el legislador porteño Leandro Santoro; la candidata a vicejefa de Gobierno, Gisela Marziotta; el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo; el diputado nacional Leopoldo Moreau; el ex gobernador de Misiones y actual senador Maurice Closs; y el mandatario electo de Tierra del Fuego, Gustavo Melella,entre otros.

Luego de esas declaraciones, el presidente del bloque de Diputados de la UCR y del Interbloque Cambiemos utilizó su cuenta de twitter para responder: "Alberto Fernández dice que él también es el resultado de Raúl Alfonsín. Me acordé de cuando era el jefe de Gabinete y en la ESMA le dijeron que no había hecho nada por los Derechos Humanos. También cuando no le permitieron entrar a la Casa Rosada para hacerle un homenaje a Arturo Illia".

Alberto Fernández dice que él también es el resultado de Raúl Alfonsín.

Me acordé de cuando era el Jefe de Gabinete y en la ESMA le dijeron que no había hecho nada por los DDHH.

También cuando no le permitieron entrar a la Casa Rosada para hacerle un homenaje a Arturo Illia. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) September 24, 2019

Negri se refiere a dos hechos. El primero se refiere a 2004 cuando, en un acto en la ESMA, el entonces presidente Néstor Kirchner sostuvo: "Pido perdón por haber callado durante 20 años de democracia las atrocidades cometidas por la represión ilegal de la última dictadura". En su momento, Raúl Alfonsín manifestó: "No puede afirmarse que durante mi gobierno se haya guardado silencio. Si queremos alcanzar la verdad y la justicia algún día, será necesario recuperar el valor de las palabras y no permitir que la emoción borre la diferencia ética que existe entre los indultos y el Nunca Más o el Juicio a la Juntas".

El segundo fue en 2006, cuando el Gobierno de Néstor Kirchner no dejó entrar a la Casa Rosada al ex presidente Raúl Alfonsín, que acompañado por medio centenar de radicales, pretendía dejar una corona de laureles ante el busto de Arturo Illía, en el 40 aniversario de su derrocamiento.

