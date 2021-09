Hebe de Bonafini criticó al Gobierno por las renuncias: "Que nos digan qué carajo pasó"

En medio de la ruptura del Gobierno nacional, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, lanzó este jueves 16 de septiembre una fuerte crítica al oficialismo y le pidió al gobierno de Alberto Fernández que explique “ "Que nos digan qué carajo pasó", en referencia a la ola de renuncias de ministros afines al kirchnerismo. "Entre gallos y medias noches se está entregando la Patria", afirmó.

Antes de que la vicepresidenta Cristina Kirchner publicara su carta que esmeriló aún más la interna en el Frente de Todos, Bonafini habló en la tradicional ronda de los jueves que realizan en la plaza la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, donde también estuvo el ex vicepresidente Amado Boudou.

Allí, Hebe de Bonafini lanzó una dura crítica contra el oficialismo: "La Plaza de Mayo se siente, te conmueve, te convoca, te da responsabilidades. Yo he pensado mucho qué iba a decir hoy. Creo que nos dejaron de lado, todos. El pueblo quiere saber de qué se trata".

“Y yo soy parte de este pueblo. Y las Madres somos parte de este pueblo. Y ustedes son parte de este pueblo. Tenemos que reclamar que nos digan qué carajo pasó. No podemos ignorar qué pasó. Porque entre gallos y medias noches, están entregando la Patria”, siguió la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

En esa línea, Bonafini le recriminó a Alberto Fernández y sus funcionarios que “no pueden decir nada, nadie sale a hablar”. "Da mucha tristeza tener que decir esto acá, pero no me queda otro lugar para decirlo", dijo.

"No es posible que nos hayan dejado aparte. No es posible que nadie salió a decirnos qué pasó, qué va a pasar, por qué renunciaron, por qué se quedaron, por qué se van unos y otros no. Acá hay un solo motivo, uno solo, que es el peor: no hay que pagar la deuda externa. Esa es la única solución, compañeros”, expresó.

Asimismo, comentó: "Nada de arreglos con el Fondo. Por eso se esconde el ministro y el Presidente, que anuncia cosas que después no pasan. No me interesa que siga diciendo que va a hacer tantos caminos, escuelas, fábricas. A mí me interesa que no nos mientan, que no nos digan cosas que después no pasan. Que no nos muestran una fotografía de una acto".

"Quiero ver a mis compañeros de los barrios más pobres, a los niños con calzado, a las mamás y papás que vayan a trabajar, que no tengan que pelear por un plato miserable de sopa. No hay otra saluda para un pueblo que no sea el trabajo. No nos sirven las bolsas de comida, no me sirve que haya un montón de organizaciones que junten comida. Quiero trabajo", enfatizó Bonafini.

Y retomó: "Queremos saber qué pasó entre bambalinas, qué estuvieron entregando en este siniestro pasaje que nadie sabe qué es. Esto también necesitamos saber para saber cómo movernos".

Por último, propuso hacer una “enorme marcha” el 17 de octubre, el Día de la Madre en la Argentina y el Día de la Lealtad Peronista, "para pedir que no se pague la deuda externa del país".

"Me da asco pensar que entre gallos y medias noches sacaron el Presupuesto, me da vergüenza tener gobernantes que nos hagan esto al pueblo. Nos dieron la espalda, que no nos vengan a buscar después para que en noviembre los votemos. Que nos tengan en cuenta para todos, sino le vamos a dar la espalda", concluyó.

ED