Marcelo Rucci anunció un paro de petroleros por 48 horas en Vaca Muerta y exige el fin de los despidos

Marcelo Rucci fue reelecto como secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, pero no hubo tiempo para festejos. El dirigente anunció una huelga de 48 horas que paralizará Vaca Muerta el 31 de julio y el 1° de agosto, en protesta por más de mil despidos. Además, acusó a las empresas del sector de no cumplir su palabra y apuntó contra la CGT por su falta de representación real.

Con una participación cercana al 80% del padrón, el dirigente fue reelecto al frente del gremio en una jornada con 262 mesas distribuidas en toda la cuenca neuquina. Sin embargo, la celebración fue breve: apenas confirmó su victoria, comunicó un paro total de actividades en el corazón energético del país.

"Es muy difícil de explicar que en el mejor momento de Vaca Muerta haya despidos de trabajadores", sostuvo Rucci. Según detalló, la industria alcanzó en 2025 el récord de 600.000 barriles diarios, una cifra prevista originalmente para 2026. "No gotea a los trabajadores. Las empresas tiran a la gente a la calle sin contemplaciones", denunció.

Más de mil despidos y una amenaza mayor

De acuerdo al gremio, ya hubo más de 1000 despidos confirmados y otros 2000 trabajadores fueron enviados a sus casas con licencias indefinidas. "Es una crónica de una muerte anunciada. Primero licencias, después despido", advirtió Rucci. La crítica también incluyó la falta de planificación: "Se apostó a obras de transporte, como los ductos al Atlántico, pero se olvidaron del presente. Ese vacío lo estamos pagando los trabajadores".

El líder sindical no ocultó su frustración por el rumbo adoptado por las empresas: "No pierden plata, pero tienen voracidad y falta de palabra. Nosotros los acompañamos en los peores momentos, y ahora nos sueltan la mano".

Críticas a la CGT: “Tienen que irse”

Rucci también cargó contra la cúpula de la CGT, a la que acusó de estar desconectada de las bases: "La conducción de la CGT se tendría que ir. Ya no representa a nadie. Están atornillados a sus cargos y no defienden a los trabajadores". El sindicalista dejó en claro que ni él ni sus compañeros se sienten representados por la actual central obrera.

Consultado sobre la reforma laboral que se discute en el Consejo de Mayo, Rucci fue contundente: "No sé nada sobre esa reforma. Tiene que ser amplia y federal. No pueden decidir cuatro o cinco lo que necesitamos los trabajadores del país".

Rucci lanzó recientemente su espacio político, Fuerza Neuquina y Federal, y explicó que su objetivo no es personal: "No quiero ser gobernador. Queremos que los trabajadores representen a los trabajadores. No estamos en contra de nadie, pero hay que hacer política con convicciones, no buscando acomodarse".

Por último, dejó un mensaje al presidente Javier Milei: "Fue elegido con esperanza. Ojalá esté a la altura. Pero con despidos y ninguneo no se puede construir nada. Nosotros pagamos con 84 vidas la pandemia. Mientras los legisladores estaban cómodos, nosotros enterrábamos compañeros. Que no se olviden".

