Marcha 26A: banderazo y abrazo al Congreso contra la reforma judicial

Tras la movilización del 17 de agosto en el Obelisco contra el Gobierno nacional, manifestantes convocan a una nueva marcha opositora para este miércoles 26 de agosto, esta vez frente al Congreso, pese a la vigencia de la cuarentena y a la suba de contagios diarios de coronavirus. Bajo la consigna "26A todos al Congreso", la iniciativa propone un nuevo banderazo y un abrazo al edificio parlamentario en rechazo a la reforma judicial que impulsa el oficialismo, un día antes de que el proyecto sea debatido en el Senado.

En esta ocasión no hay una invitación partidaria a la marcha, como ocurrió el 17A, tema que generó debate en Juntos por el Cambio, con varios políticos desmarcándose por el riesgo sanitario. Los dirigentes opositores optaron ahora por cuestionar la reforma judicial en sí misma, como el caso de Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica - ARI. "Hay que ser respetuosos de que la sociedad se expresa y ejerce su derecho ciudadano de hacer oir su voz. Lo que no podemos hacer es no saber interpretar el mensaje de la sociedad", dijo en diálogo con la radio FutuRock. El diputado nacional pidió al gobierno que "corra" la discusión del proyecto "para no seguir radicalizando y generando el desencuentro en los argentinos".

La marcha del 17A frente a la Casa Rosada. El 26A, se trasladará a la Plaza de los Dos Congresos. Foto: Ernesto Pages - Cedoc.

El hashtag principal de la convocatoria en redes sociales es #26ATodosAlCongreso, aunque también circularon mensajes bajo #Soydel41 (en referencia al porcentaje de votos que obtuvo Mauricio Macri en las elecciones generales de 2019), #27ATodosAlCongreso (parte de los manifestantes propone acampar en la plaza para continuar la protesta mientras el Senado sesione) y #NoALaReformaJudicialK.

Si bien la convocatoria incluye diferentes puntos del país, el foco estará puesto en la Ciudad de Buenos Aires por el énfasis en el Congreso. La concentración será desde distintos puntos de la capital a partir de las 16, y los organizadores aclararon que no se suspende por lluvia pese al pronóstico del tiempo adverso de esta tarde.

En CABA, los principales puntos de concentración son Avenida Callao y Santa Fe, Belgrano y 9 de julio, Corrientes y Pueyrredón, Álvarez Thomas y Federico Lacroze, Triunvirato y Olazabal, Cabildo y Juramento, Medrano y Corrientes, Carabobo y Rivadavia, Beiro y Álvarez Jonte, y Caseros y La Rioja entre otros.

Como en ocasiones anteriores, también habrá manifestaciones frente a la Residencia Presidencial, en Olivos (Vicente López) y en otros puntos de la provincia de Buenos Aires: Tigre, Villa Ballester, La Matanza, Wilde, San Justo, San Isidro, Necochea, Villa Gesell, Merlo, Mar del Plata, Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora, etcétera.

Dirigentes del Frente de Todos ya rechazaron la protesta. "Es irreversible que estos sectores no quieren aceptar el resultado de las elecciones de octubre", planteó el diputado Eduardo Valdés en diálogo con El Destape Radio, y denunció que "la marcha del 17 de agosto violó todos los protocolos" de prevención contra el COVID-19.

El propio presidente Alberto Fernández había cuestionado la convocatoria de la semana pasada. "Hay un Estado decidido a seguir adelante con este plan. No nos van a doblegar los que gritan, que no suelen tener razón", proclamó.

