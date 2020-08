Tras el 17A, reaparece Alberto Fernández para inaugurar obra pública en las provincias

El presidente Alberto Fernández anunciará este miércoles 19 de agosto la puesta en marcha de obras públicas en las provincias de Chaco, Misiones, Córdoba, La Pampa y Salta. El jefe de Estado encabezará el acto por una videoconferencia, prevista para las 11.30, desde la residencia presidencial de Olivos.

Del encuentro participará el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, quien estará "sobre la Ruta Nacional 11" para compartir el anuncio del inicio de obras de "la ruta nacional y autovía", según indicaron fuentes provinciales a la agencia Noticias Argentinas.

Será la primera aparición pública de Fernández tras la movilización del 17A, convocada por la oposición este lunes 17 de agosto para protestar contra diversas políticas que impulsa el gobierno nacional, entre ellas el programa económico y la extensión de la cuarentena.

La protesta, impulsada en parte por la presidenta del PRO Patricia Bullrich, fue cuestionada desde el oficialismo por, entre otros puntos, el riesgo epidemiológico de congregarse en pleno pico de contagios de coronavirus en Argentina. La convocatoria dividió las aguas en la oposición y fue reivindicada por el "ala dura" de Juntos por el Cambio. El propio expresidente Mauricio Macri rompió el silencio de su viaje europeo para elogiar la marcha, lo que le valió nuevas críticas de Casa Rosada.

La extensión del aislamiento obligatorio, que esta semana cumple cinco meses de su inicio, además de ser cuestionado por la oposición fue objeto de un cambio de discurso en el presidente, que la semana pasada puso en duda su existencia. "Que a mi me sigan hablando de cuarentena es algo que me asombra, porque la gente sale", dijo el mandatario, que no obstante extendió las restricciones hasta el 30 de agosto.

Agenda

Además del acto de Fernández programado para este mediodía, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, tiene prevista una "reunión de trabajo" en Casa Rosada con la titular del Instituto Nacional de la Juventud (Injuve), Macarena Sánchez, desde las 11.30.

En tanto, la reunión del Gabinete Económico que estaba prevista para este miércoles se postergó para el próximo jueves a las 10.00 en Balcarce 50.

FF