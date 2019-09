Mariano Arcioni: "Bajo ningún punto de vista voy a renunciar"

“Bajo ningún punto de vista voy a renunciar, al contrario, estoy más fuerte que nunca para sacar la provincia adelante. No se me cruza por la cabeza renunciar”, dijo el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, a Radiovisión de Comodoro Rivadavia, tras la polémica generada por aumentarse el sueldo en medio de un conflicto gremial con los docentes de esa provincia.

El mandatario provincial lamentó el fallecimiento de las trabajadoras educativas, que viajaban por la Ruta Nacional 3 desde Rawson hacia Comodoro Rivadavia. Jorgelina Ruiz Díaz, de 52 años, y María Cristina Aguilar, de 55, regresaban tras haber participado de las manifestaciones en reclamo de los salarios, la obra social y la situación edilicia de los colegios, en medio de la crisis que vive la provincia. El ejecutivo provincial decretó por eso dos días de duelo.

Este miércoles 18 de septiembre, el mandatario provincial volvió a realizar declaraciones: "Después del triunfo en las elecciones algún sector político ha comenzado con una operación de desgaste. Estamos dejando de lado de hacer política como se venía haciendo y todo eso tiene un precio. Pero más allá de eso nosotros hemos presentado un proyecto de ley que habla del aumento y quiero aclarar que el incremento del sueldo del gobernador va a ser donado".

Y agregó que “estas situaciones no me van a hacer claudicar, al contrario, tengo más fortaleza que nunca para sacar esta provincia adelante, como lo estamos haciendo con toda la gente de bien, responsable y honesta, porque los chubutenses se merecen eso. Bajo ningún punto de vista se me cruza por la cabeza renunciar”. Arcioni afirmó que “vamos a seguir por la misma senda del diálogo y del respeto hacia el otro, aunque algunos sectores no entienden el respeto a la institucionalidad y a lo que ha votado la gente”.

