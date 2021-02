Tras cuestionar a Larreta por no vacunarse, Mariano Recalde también tiene COVID-19

El senador nacional del oficialista Frente para la Victoria Mariano Recalde confirmó en sus redes sociales que dio positivo en coronavirus y aseguró que su estado de salud es bueno, con "síntomas leves". También explico que está "aislado" desde que se enteró de la mala noticia, el jueves 4 de febrero.

En su cuenta personal de Twitter, Recalde explicó: "Por contacto estrecho con una persona que presentó síntomas, me encuentro aislado desde el jueves a la tarde. Me realicé el hisopado y hoy me dieron el resultado positivo", posteó en la red social.

El tuit de Mariano Recalde anunciando que se contagió de coronavirus

"La pandemia no terminó, sigamos cuidándonos", completó el senador, que es hijo de otro político peronista, el exabogado de Hugo Moyano y del sindicato de Camioneros, Héctor Recalde. Referente de la agrupación “La Cámpora”, Mariano Recalde tiene 48 años y fue presidente de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas entre 2009 y hasta el 2015 en que Mauricio Macri sucedió a Cristina Kirchner en la presidencia.

Recalde había cuestionado a Horacio Rodríguez Larreta porque el Jefe de Gobierno porteño confirmó que había dado positivo de COVID-19 y le señaló que no se había vacunado, acusándolo de “no promover la vacunación”. Las declaraciones del senador oficialista fueron en la noche del miércoles, cuando discutió en televisión con Beatriz Sarlo, quien aseguró que le habían ofrecido vacunarse “bajo la mesa”.

Recalde deberá mantenerse aislado por lo menos diez días más, atento a la evolución de su estado, y recién a mediados de la semaña próxima podrá retomar sus actividades de manera presencial.

CP