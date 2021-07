Mario Negri: "Santiago Cafiero es un guarango"

Mario Negri trató de "guarango" al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, luego de que este dijera que "Argentina no es ese país de mierda que nos quieren retratar", en el marco del lanzamiento del Consejo Multisectorial de la Juventud del pasado martes.

"Argentina es un país que carga frustraciones, dolores y que inexplicablemente ha mostrado resurrecciones. Tiene gente que se ha ido frustrada del país y que progresó afuera y que queremos que vuelva", sostuvo Mario Negri este martes 6 de julio en diálogo con Viviana Canosa en Viviana Con Vos por A24.

En la jornada de ayer, el jefe de Gabinete manifestó que “el destino para nuestras juventudes no puede ser Ezeiza” y remarcó que la “Argentina no es ese país de mierda que a veces nos tratan de retratar”.

Ante esas declaraciones, el el diputado nacional arremetió contra Cafiero: "Argentina, dijo Ortega y Gasset, también tiene una parte muy guaranga de tipos que se atribuyen la voluntad popular y que gobiernan en nombre de ella. Él es un tipo joven y es un guarango", reprochó Mario Negri.

"El problema que tiene el Gobierno lo vamos a pagar muy caro. Nunca se ha llevado a este país a este nivel de irrelevancia. Lo peor que le puede pasar a una nación es ser irrelevante, ya no ser reconocida", sumó el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio.

Negri apuntó al Gobierno de Alberto Fernández y lamentó que “están llevando a que hablemos de lo que es Argentina y no de lo que puede ser”. “Lo que más me duele a mí es el cinismo, eso trae desvergüenza, y eso es no animarte a reconocer el error, querer convertir el error en virtud. Acá el cinismo se paga en vida”, sostuvo.

Asimismo, Negri señaló que, según un concepto en el populismo, “la soberanía popular te deposita en el gobierno y a partir de ahí vos sos más que el resto de las instituciones”. “Vos lo votaste y le diste tanta confianza para que no lo molestes”, continuó el diputado opositor.

Sobre este aspecto, insistió en que el DNU podía haber sido tratado en el Congreso y “lo votábamos en un día”, expresó. “Si es lo que nosotros estábamos pidiendo”, justificó.

Compra de vacunas y críticas a Ginés González García

Por otra parte, el jefe del interbloque de JxC también criticó fuertemente la gestión por la compra de vacunas del gobierno de Alberto Fernández y puntualizó sobre Pfizer. "Descubrieron que la única vacuna era una que estaba aprobada acá pero que no podía venir por los conflictos del gobierno. ¿No dijo el presidente que lo extorsionaban, que estaba en juego la soberanía?", cuestionó Negri.

Por último, habló sobre la llegada del exministro de Salud, Ginés González García, desde España en medio de las restricciones de los vuelos: “La impunidad es sentir que lo que vos haces siempre está bien. Que socialmente te podés mover sin dar explicaciones. Hay cosas que tenes que fijarte”.

GI/FF