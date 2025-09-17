Se cumple un año desde que el empresario Martín Macarrone fue anunciado como coordinador de Infraestructura bajo el mando del ministro de Economía, Luis Caputo, con quien tiene una relación personal y comercial. A pesar de que nunca se formalizó su designación en el Boletín Oficial, el funcionario desempeña tareas claves en la adjudicación y supervisión de la obra pública.

Macarrone no sólo no estaría habilitado en los papeles, sino que sus tareas además aparejarían conflictos de intereses, dado que es empresario de la construcción. Recientemente fue director de Coinsa Construcciones S.A., la empresa que desarrolló Paseo Gigena y los Shopping Soleil y Patio Bullrich. También presidió Maland S.A., otra empresa de la construcción.

Una de sus pocas apariciones públicas fue en el streaming libertario Carajo, a donde concurrió con su socio y jefe político, Luis Caputo, en julio. En el programa no sólo admitió sus funciones en el Estado sino que además anunció flexibilizaciones en la adjudicación de las licitaciones de rutas. Allí, Maccarone anticipó: "Estamos sacando los antecedentes técnicos. Se puede presentar cualquier empresa".

De acuerdo al funcionario, ese cambio permitiría “Romper lo que es el 'club de la obra pública'” y que cualquiera se pueda presentar. “Viene Mercado Libre, Cargill, quieren presentarse a una ruta, lo va a poder hacer”, ejemplificó en el programa de streaming. A la fecha, inició la licitación de la Ruta del Mercosur, de la que el pasado 8 de octubre se abrieron los sobres.

El diseño institucional implementado por Caputo le otorga a Maccarone poderes inéditos: valida todos los contratos, centraliza las licitaciones y controla los tiempos y las partidas presupuestarias. Su influencia es tal que colaboradores directos del Ministerio sintetizan su rol con una frase: "Nada se mueve sin su visto bueno", informó Noticias Argentinas.

Los antecedentes de Maccarone

El funcionario llegó a la administración libertaria de la mano del ministro de Economía y con la aprobación de Santiago Caputo, el monotributista y asesor presidencial. Con el primero además mantuvo un vínculo societario en el fondo de inversiones Axis, fundado por el actual ministro, en el que Maccarone tenía el 21,18% del paquete accionario, que luego se desprendió.

El empresario es ingeniero Industrial recibido del ITBA, además tiene una maestría en Finanzas Corporativas por la Universidad del CEMA. En sus antecedentes laborales figura un paso por Merrill Lynch y Coinsa Construcciones SA, que es la continuación del Grupo Maccarone.

