Más cordobesismo y antikirchnerismo: Schiaretti mantuvo la misma línea pero aumentó sus propuestas

Juan Schiaretti mantuvo su estrategia esta noche en el segundo debate presidencial de candidatos pero sumó la presencia concreta de mayores propuestas, especialmente en el rubro de Trabajo y Producción, donde se esperaba que estuviera más cómodo. El gobernador de Córdoba volvió a tener una exposición "sólida", aunque la combinó, a su vez, con un alto índice de autorreferencias a su gestión provincial, blanco de memes.

Está claro que esos memes fueron hasta bien recibidos por él y su equipo, y es por eso que se mantuvo la línea: mantenerse como el único candidato federal, ganar conocimiento nacional (había sido el candidato más googleado en la primera edición del debate) y pararse como una opción de peronismo no contaminado de kirchnerismo, su rival más directo elegido en esta campaña.

Sacarle el pie de encima al campo

Uno de los temas que más enfatizó Schiaretti en su propuesta fue cuando buscó reclamarle al ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, que le sacara "el pie de encima al campo", en referencia a las retenciones al sector.

Juan Schiaretti, el más buscado en Google durante el debate presidencial

"Massa, sáquele el pie de encima al campo. Déjele lo que produzca y aumente la cantidad de dólares genuinos que pueden venir a la Argentina. En vez de aplastar al campo, impúlselo a que crezca, como hacemos nosotros", expresó.

Esto generó un pedido de derecho a réplica de Massa, quien reclamó a la votación de impuestos de parte de legisladores de Córdoba: "Hay que sostener con el voto en el Congreso lo que se dice acá, porque muchos de los impuestos que se crearon entre el 2015 y el 2019, que le ponen la pata en la cabeza a las pymes y a los productores, los votaron los diputados de Córdoba. Quiero ser claro: el maní, la leche, el tabaco, y otras economías regionales que cambian Salta, Jujuy, Catamarca, fueron beneficiadas en los últimos meses con la eliminación de las retenciones que nadie se animó a hacer. Vienen acá y hablan y hablan de sacar la pata de la cabeza y después van y duplican los impuestos".

Automáticamente, Schiaretti eligió otro derecho a réplica para acentuar la discusión con el ministro y desmintió la supuesta ayuda a las economías regionales de Córdoba: "En el interior, una pyme para poder importar tiene que venir casi de rodillas a las oficinas de alguno de los funcionarios de Massa para que le dejen traer un clavo. Además, no es verdad que favorece a las economías regionales como la leche de Córdoba. Los tres gobernadores de la región centro le pedimos que la declare economía regional a la lechería. En vez de hacer eso, les dio una baja de retención, una eliminación por tres meses nada más".

Anti grieta, anti kirchnerismo y Córdoba, los ejes del discurso de Juan Schiaretti

"Córdoba tiene la menor tasa de impuestos los ingresos brutos de Argentina, porque es 2.51% en Córdoba y 2.93% en el resto del país (mientras, Massa hace gestos de no es así). ¿Qué me habla de aumentar los impuestos, si los vivimos bajando, Massa? ¿Por qué no declaró economía regional a la lechería, en vez de eliminarle temporalmente la retención? Claro que le ponen el pie encima al campo si ustedes aumentaron las retenciones apenas asumieron y no quieren bajársela, haciendo que la región pampeana le pase al Tesoro Nacional miles de millones de dólares al año. En Córdoba ponemos 3.400 millones de dólares por año en esta confiscación que nos hace el Estado nacional", culminó.

El fetiche de Massa y las reservas "como en el Chin-Chón"

Como lo fue la semana pasada, la estrategia del gobernador fue la de contrastar con la gestión actual, hasta incorporando frases y ejemplos cómicas que buscaron ser virales como lo fue el "gatito mimoso" que Myriam Bregman le dedicó a Javier Milei en Santiago del Estero.

"Massa hablando de producción y empleo es un fetiche. Es el ministro que llevó a la inflación del 65 al 140%, el dólar estaba 150 pesos y ahora está 900 pesos en el paralelo. Tiene tantos tipos de cambio porque en el Banco Central no hay reservas. Las reservas están -10 como en el chin-chon. Hay que ayudar a las pymes en serio, porque están sufriendo. La competencia desleal, porque tienen que competir con el importado con el dólar más bajo que tiene Massa y no pueden exportar porque los costos son superiores a ese dólar. Eso es cuidar a las pymes, no lo que hace el gobierno actual", disparó.

Y volvió a insistir contra el modelo kirchnerista y sus retenciones: "Para que haya trabajo y producción tiene que haber inversión y la Argentina tiene una tasa de inversión menor que el promedio de América Latina. Para que haya inversión tiene que haber estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y no atacar a los inversores, como hace el kirchnerismo. Además, tenemos que tener una estructura impositiva que no castigue a la producción, hay que eliminar a las retenciones a las exportaciones del campo y el complejo agroindustrial. Y hay que sustituir impuestos extorsivos como Ingresos Brutos por un impuesto a la última venta o un IVA provincial como tiene Brasil".

Elecciones 2023: ¿Quién ganó el primer debate presidencial?

Las propuestas de Schiaretti sobre Trabajo, Seguridad y Medio Ambiente

Una de las propuestas con las que el candidato a presidente por Hacemos por Nuestro País citó un ejemplo de lo que hicieron en su provincia para darle trabajo a los jóvenes: "El programa Primer Paso que significa que puedan hacer prácticas rentadas en las empresas privadas, poniendo recursos el Estado y los empresarios. Eso permitió que 200 mil jóvenes hicieran prácticas y hoy muchos de ellos son gerentes. Además propongo que la promoción a las pymes para las industrias se den en función de los costos y no de la inversión. Hay que bajarle a la energía y darle subsidios a la mano de obra, como hacemos en Córdoba".

En el marco del eje en seguridad, Schiaretti pidió "terminar con la puerta giratoria en los juzgados", "modificar el código penal y el procesal" y "cambiar la ley penal juvenil porque la vigente es de la dictadura genocida".

En esa línea, advirtió que deben participar las Fuerzas Armadas y hay que implementar la ley de derribo para las aeronaves no identificadas. "Hay que crear una Fuerza antinarcotráfico que tenga al menos 15 mil efectivos que no dependa del poder político, sino de la Procuraduría general de la Nación y esté distribuída en las provincias. Hay que tener cárceles de máxima seguridad, hay que avanzar en la investigación del lavado de activos. Si actuamos combatiendo con fuerza al narcotráfico y acabamos con que usen a los adolescentes para robos piraña, vamos a avanzar", argumentó.

En relación al "cuidado de la ecología", Schiaretti dijo que hay que continuar cumpliendo los acuerdos de París y la agenda 2030 y hay que parar y dar vuelta lo que hizo el kirchnerismo y el gobierno de Massa, que "bajaron el corte de los biocombustibles, perjudicando a Santa Fe, Córdoba, Tucumán y a las provincias que somos productoras y aumentando la huella de carbono. Hay que subir el corte biocombustible al 20% en biodiesel y al 27% en bioetanol y de allí para arriba".

"También tenemos que crear el mercado nacional de carbono. Hay muchos recursos que Argentina está desaprovechando y son recursos que estén en el mundo, como tenemos que avalar la economía circular y poner recursos para ello, esto es lo que exige el cuidado del ambiente y lo tenemos que hacer", concluyo.

JD / cp