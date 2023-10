Anti grieta, anti kirchnerismo y Córdoba, los ejes del discurso de Juan Schiaretti

Juan Schiaretti se fue conforme aunque lejos de la euforia. “Sólido”, fue la definición que tuvo un estrecho colaborador ante este medio ni bien terminado el debate presidencial. Pudo desplegar sus propuestas basadas en un “país normal”, con duras críticas al gobierno actual (y en especial al ministro – candidato Sergio Massa), sin dejar de hacer cuestionamientos al macrismo y al gobierno de Cambiemos. Apeló al anti kirchnerimo en Córdoba en muchísimos tramos y plantó la bandera del país federal. “Los cordobeses nunca nos dejamos colonizar por el kirchnerismo y está claro que el kirchnerismo nunca pudo colonizar al peronismo de Córdoba.”, dijo en uno de los tramos.

Además, volvió a mostrar su faceta anti grieta: “Ya vieron a los candidatos de la grieta, Massa y Bullrich; yo ofrezco mi experiencia de gestión. Es hora de que Argentina tenga un gobierno que gestione bien, para poder aprovechar así los vientos internacionales que hoy soplan a favor de nuestra Patria”, cerró en la noche santiagueña.

Schiaretti acusó a Massa de poner al país al “borde la hiperinflación” y del desquicio económico, al mismo tiempo que ponderó el modelo cordobés a lo largo de toda la jornada, lo que le valió burlas y críticas en redes. Y es que el mandatario hizo especial hincapié en defender los intereses de los cordobeses al punto de que por momentos pareció más un candidato a gobernador que uno a presidente. “Es lo que tenemos para mostrar; otros no tienen nada”, señalaron desde su entorno.

En un debate de reglas confusas, la economía y los derechos humanos concentraron los cruces más calientes entre los candidatos

En muchos tramos de sus intervenciones Schiaretti habló del combate a la inflación con equilibrio fiscal (tal como ya lo hacen en la provincia mediterránea) y hasta propuso poner al Banco Central en manos de la oposición, como una forma de garantizar que el Tesoro no tenga un “financiamiento espurio”.

Desde el equipo de Schiaretti calificaron su performance como “la más seria” de los cinco candidatos, y se fueron conformes con la idea de poder representar al interior productivo con eje en Córdoba.

Schiaretti puso sobre la mesa de discusión la cuestión del federalismo, habló de subsidios, de competencias cruzadas entre Nación, provincias y municipios, y del manejo de las empresas públicas como un forma de llegar al equilibrio fiscal, sin realizar un “ajuste brutal”, tomando distancias de los planteos de los libertarios de Javier Milei que propone ajustes más duros incluso que el Fondo Monetario Internacional.

Myriam Bregman se mostró contundente y se anotó un gol con el apodo del "gatito mimoso" a Javier Milei

Pese a ello, en medio del debate, el ministro de Transporte Diego Giuliano salió a marcar en redes que Schiaretti había apoyado el Consenso Fiscal de Macri en 2017 que eliminaba un fondo un compensador para el transporte. “¿Ahora la culpa la tiene Schiaretti de los desajsutes? Son unos caraduras”, bramaron desde el equipo del mandatario cordobés ante PERFIL ante los señalamientos que agilizaban en el oficialismo.

“No se trata de quitar subsidios a los que lo necesitan, se trata de acabar con que el AMBA sea privilegiado, porque como expresé antes, los subsidios de transporte el 75% se los lleva el AMBA”, respondió Schiaretti a una pregunta de Massa.

Economía: los candidatos, con más cruces que propuestas

Milei introdujo un tema espinoso al señalar que en los 70’ hubo una guerra que no hubo 30 mil desaparecidos. “Los derechos humanos son patrimonio de todos los argentinos y no pueden ser utilizados por un partido político, ni gobierno. Yo fui uno de los dirigentes estudiantiles del Cordobazo, recibí tiros y me tuve que ir del país porque me buscaba la dictadura. De esa tragedia aprendimos el valor de cuidar la convivencia democrática y el respeto a quienes piensan distinto”, sostuvo el cordobés en uno de los tramos del debate, aunque habló de mirar al futuro y dejar el pasado.

Con tinte estrictamente cordobesista, en el equipo de comunicación de el “Gringo” dijeron que seguirán trabajando para mejorar de cara al debate del próximo 8 de octubre, aunque se mostraron conformes con la idea de seguir instalando la figura de Schiaretti, sobre todo, porque el debate tuvo 41 puntos de ratiga sumando todas las señales.

CP