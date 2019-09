Lejos de cerrar la discusión, el acuerdo que el Gobierno nacional alcanzó con las cámaras empresariales y la CGT por el pago de un bono de $5 mil a trabajadores del sector privado solo profundizó la polémica. El presidente Mauricio Macri agradeció este martes 24 de septiembre a los empresarios por "el aporte en momentos difíciles", pero los sindicatos reprochan que la compensación es insuficiente ante la inflación y desde las entidades empresarias anticipan que "no pueden pagar" la suma y que en muchos casos no la abonarán, o lo harán en cuotas.

“Quiero agradecerles a los empresarios y sindicalistas por el acuerdo para pagar un bono de 5.000 pesos a los trabajadores del sector privado. Es importante que todos hagamos nuestro aporte en este momento difícil para acompañar y aliviar a quienes más lo necesitan”, publicó el mandatario nacional en su cuenta de Twitter, al referirse al bono.

Consultado por lo acordado, Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), explicó que "es una manera de paliar y volver a tener algo de poder adquisitivo" y, sobre cómo las empresas harán frente a lo establecido, sostuvo: "La idea es que el que pueda pagarlo ya, la empresa que tiene capacidad de pagarlo, lo haga. Y la que no pueda, lo irá viendo en el transcurso de estos dos o tres meses", dijo el ejecutivo en diálogo con radio Mitre. Y agregó: "Las empresas que no lo pueden pagar, no lo van a pagar".

Acevedo argumentó que hay muchas compañías en el interior del país que hoy "están suspendiendo personal o tratando de hacer acuerdos", por lo que hay ajustes y negociaciones en curso "para tratar de mantener los empleos".

Otra de las cuestiones que está en discusión es la modalidad del pago. Desde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aseguraron a PERFIL que lo que se firmó "no es un bono, sino que se acordó una recomposición salarial". "Es un aporte obligatorio de cinco mil pesos de recomposición salarial no remunerativo, en cuotas y a cuenta de paritaria", y aclararon que desde la Cámara se pidió que dicho pago se ejecute "en al menos cinco cuotas".

El convenio, que se anunció el lunes 23 de septiembre, se logró tras una reunión en el Ministerio de Producción de la que participaron su titular, Dante Sica, el secretario de Comercio, Ignacio Werner; y directivos de cámaras empresariales y de la central obrera.

Para definir la "letra chica" del acuerdo, ya que aún resta acordar la forma en que se abonará, este martes las partes vuelven a reunirse. Durante las negociaciones, tal como manifestaron desde CAME, hubo empresarios que propusieron también pagar los 5 mil pesos en cinco cuotas de mil pesos, pero hasta el momento no se llegó a una determinación.

Quien cuestionó la posibilidad de esta modalidad de pago fue Roberto Fernández, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). En diálogo con Futurock, consideró que si el Gobierno acepta ese planteo de los sectores empresarios, "el trabajador pierde lo poco que le dan, porque se lo come la inflación".

"No se sabe cómo es el bono, cómo fue el acuerdo. A simple vista es un adelanto de sueldo, que después se lo van a descontar. No sabemos, hasta que salga el decreto, cómo se va a pagar", expresó además el dirigente sindical.

A.G./F.F.