Para el titular de la UIA, "Nos va a costar diez años recomponer el poder adquisitivo"

Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) se refirió a la situación económica que atraviesa el sector industrial. y consideró que se están "ahogando en un charco de agua". “Es imposible describir la situación económica del sector industrial. Si me llamaran para consultarme cómo está la situación de Argentina, no atendería el teléfono", dijo, para graficar lo complejo que considera el panorama empresarial.

Consultado por cómo cree que se recordará la gestión de Mauricio Macri para la industria, consideró que “se ignoró al sector y a la actividad”, aunque aclaró que “hay que dejar pasar el tiempo” para poder determinarlo en perspectiva. “Ha habido mucha destrucción de valor y va a costar mucho levantarlo. Desde el 2011 hasta hoy tenemos una destrucción del 15% de la industria. Eso nos va a costar 10 años recomponer el poder adquisitivo”, amplió en diálogo con Luis Novaresio por radio La Red.

El lunes, el presidente no asistió a los festejos por el Día de la Industria, lo que no dio una buena señal de cómo está la relación del jefe de Estado con los empresarios, y en su lugar asistió el ministro de Producción, Dante Sica, La UIA, en tanto, trabaja en un documento que presentará a todos los candidatos, pero que probablemente tendrá especial interés en compartir con el Frente de Todos, la fuerza que se impuso por amplia ventaja en las primarias del 11 de agosto.

"Tenemos un problema político, no económico. Es algo que tienen que solucionar los políticos”, diagnosticó Acevedo, al tiempo que resaltó que "hay una desconfianza atroz no sólo para los de afuera, sino también de la gente de la Argentina", sostuvo. Por eso, remarcó la necesidad de establecer algunos puntos de acuerdo básicos para poder crecer, algo que recordó que el Gobierno planteó meses atrás, pero finalmente no prosperó.

Respecto de la situación económica, el jefe de la UIA expresó: “La Argentina que produce no tiene forma de financiarse, tenemos un PBI afuera. La causa es que no le tenemos confianza a nuestro país. No es simple, pero debemos empezar con tener previsibilidad. No se puede vivir con una devaluación del 30% cada año y con esta inflación. Yo creo que el Gobierno se dio cuenta de esto después de las PASO, y se dio cuenta de la peor manera, con un palazo”, opinó.

“Me parece que ha tratado de hacer muchas cosas en la parte institucional, mientras que en la económica se cerró mucho en su círculo”, analizó sobre Mauricio Macri. Y agregó: “Al principio lo veía como un equipo que era más abierto en sus pensamientos, y creo que de a poco fue encerrándose en un grupo que se hablaba a sí mismo, no escuchó, y perdió la sensibilidad al escuchar a la sociedad”, señaló.

Por último, ante la pregunta de Luis Novaresio de si la presidencia de Mauricio Macri “lo había desilusionado”, respondió que sí, y disparó en tono de broma: “No sabía que eras psicólogo”.

A.G./FeL