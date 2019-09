El Gobierno pagó bonos por casi $ 28 mil millones pero no afectó al dolar

El Gobierno pagó este lunes 23 deuda por casi 28 mil millones de pesos por el vencimiento de dos bonos, confirmó la Oficina Nacional de Crédito Público que depende del Ministerio de Hacienda, pero los fondos no provocaron una disparada del dólar como se especulaba en el mercado.

Se pagó el vencimiento del Bono de Política Monetaria (BOPOMO 2020), un título que ajusta por la tasa de la Leliq con la que el Banco Central fija para su política monetaria y tenía un vencimiento por aproximadamente 24.960 millones de pesos.

El otro título que se pagó es el Bonar 2020 en pesos (AD20) que ajusta por tasa Badlar, que es el interés que pagan los bancos por depósitos a 30 días de más de un millón de pesos, y paga el cupón trimestral de renta (60% más 300 puntos básicos) por unos $2.672 millones.

Pese a la fuerte liberación de pesos, los fondos no fueron al dólar como se temía, y la jornada cambiaria tuvo una relativa tranquilidad, con un alza de la moneda de 24 centavos y un cierre de $ 59,32 para la venta.

Casi el 50% del BOPOMO está en manos del fondo de inversión Pacific Investment Management Company (PIMCO), y en el mercado financiero se había especulado con que esos fondos podrían volcarse al dólar profundizando la volatilidad de la divisa.

El Gobierno viene de tres semanas de relativa tregua cambiaria, y en la que pasó se redujo el retiro de depósitos en dólares y también se atenuó la caída de reservas del BCRA.

El viernes vencen Letes en dólares, por las que se deberá desembolsar no menos de US$ 250 millones a los tenedores reperfilados y la totalidad de la tenencia a los inversores individuos, por lo que en total serían alrededor de US$ 1.673 millones.

