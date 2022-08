Macri recargado: cruzó a gremialistas K y aseguró que "no se puede convivir con Baradel y Biró"

En medio de la interna que atraviesa Juntos por el Cambio, el ex presidente Mauricio Macri participó este jueves en una reunión de la Fundación Libertad en Rosario, donde aseguró que la coalición opositora "va a volver a gobernar en 2023" y lanzó una fuerte crítica a dirigentes sindicales cercanos al kirchnerismo.

Frente a referentes del organismo anfitrión y funcionarios locales y provinciales de la alianza opositora, el ex mandatario comenzó destacando la "experiencia" que se consiguió tras su mandato entre 2015 y 2019. “Mi preocupación mayor es quién conduce, pero ahora importa el para qué queremos volver a gobernar Argentina", manifestó.

"Tenemos que poner mucho trabajo para hacernos cargo de un país que, si en 2015 lo habían dejado en el tercer subsuelo, en el 2023 va a estar en el séptimo subsuelo”, lanzó contra el Frente de Todos.

Luego cuestionó las prioridades de la gestión del presidente Alberto Fernández y cruzó al secretario general del sindicato docente SUTEBA, Roberto Baradel, y a su par de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró. "Tenemos que pelear, no podemos tener gremios que digan, como dice Baradel, ‘yo no quiero preparar a alumnos para que vayan a las empresas’. ¿Quién es este tipo? ¿Dónde salió?”, sostuvo.

Roberto baradel, secretario general de SUTEBA y la CTA bonaerense.

“Sin evaluación de aprendizaje, los alumnos no tienen futuro. Sin docentes que se sigan capacitando todos los días para darle a esos chicos las herramientas del siglo XXI", agregó.

“No podemos seguir conviviendo con señores como Biró", afirmó después. Y amplió: "Que tengan a todos los que nunca se subieron a un avión pagando 700 millones de dólares por año para que él y sus amigos, que manejan una empresa aérea que no funciona”.

“Lo que cuesta Aerolíneas Argentinas por año le permitiría al gobierno nacional poner en Santa Fe 33 mil gendarmes. No quedaría un sólo narco en la provincia. ¿Dónde están las prioridades que tiene este Gobierno?”, sentenció.

"Son una máquina de demolición"

Como si estuviera en campaña, el ex mandatario presagió un triunfo contundente de Juntos en las próximas elecciones de 2023. "Vamos a volver a gobernar el año que viene", dijo, al mismo tiempo que consideró que "ya no es el 41%, es mucho más, que ha entendido cuál es el rumbo que tiene que tomar este país, cuáles son los valores y las ideas”.

“Vivimos un mundo complejo y la Argentina es un país más complejo, hay que sepultar las ideas del populismo", sostuvo Macri al expresar que el oficialismo "es una verdadera máquina de demolición" que no se ha dado cuenta "del nivel de daño" que provocó.

"Es un Gobierno que no tuvo nunca un plan, un rumbo, sigue manejándose en la improvisación. No se entiende porque han desarmado lo que funcionaba bien y no han arreglado nada ", concluyó.

