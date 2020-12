Mauricio Macri se pronunció sobre el recorte a la Ciudad y envió un mensaje a Larreta

Mauricio Macri se pronunció sobre el recorte de fondos a la Ciudad de Buenos Aires que concretó por Ley el Frente de Todos en Diputados. El ex presidente y ex jefe de Gobierno se subió al ring para retomar protagonismo con un tema que no le es ajeno: fue él quien, por decreto, le transfirió más fondos a Horacio Rodríguez Larreta en el marco del traspaso de la seguridad.

Larreta anticipó que hará una segunda presentación ante la Corte Suprema. Macri, desde Tandil, subió sus declaraciones a su cuenta de Twitter. "Se atropelló nuevamente a las instituciones", escribió. "La Ley saquea el presupuesto de la Ciudad y pone en riesgo la seguridad, la salud y el bienestar de millones de personas", resaltó Macri.

"Sepamos todos que le han quitado parte del presupuesto a la Ciudad por motivaciones políticas partidarias. Todas las argumentaciones que se hicieron para justificar esta medida son sólo trucos verbales para esconder la verdadera intención de asediar a la oposición", consideró Macri.

Dominada por el oficialismo ayer la Cámara de Diputados atropelló nuevamente las instituciones, los derechos de los argentinos y el federalismo. La ley que aprobaron saquea el presupuesto de la Ciudad y pone en riesgo la seguridad, la salud y el bienestar de millones de personas — Mauricio Macri (@mauriciomacri) December 2, 2020

También, Macri atacó al gobernador Juan Schiaretti, criticando a sus diputados, que acompañaron con su voto la iniciativa del oficialismo. "Y qué tristeza ver cómo votaron los cuatro diputados cordobeses del PJ, una provincia que siempre fue un ejemplo de respeto, federalismo y autonomía", señaló. Córdoba es casi territorio amigo para Macri: le sirvió de base para ganar en 2015 y le dio buenos frutos también en 2019.

Pero antes de pronunciarse sobre este tema, Macri compartió en sus redes sociales una editorial del diario porteño La Nación, muy dura con el oficialismo por el recorte de fondos, pero con otras consideraciones, como que es "ciencia ficción" pensar en Larreta candidato a presidente en 2023 en un país en el que no hay datos sobre este mismo año.

También, cuestiona las "bombas de humo" como el conflicto con los rugbiers y compara lo que el oficialismo hizo con la Ciudad con lo que en Venezuela, el chavismo hizo con el alcalde de Caracas, al desfinanciarlo. "Están desfinanciando a su enemigo político", dice el artículo.

