Mauricio Macri: "Tiene que haber internas en Juntos por el Cambio"

Mauricio Macri continua con su tour mediático tras la presentación de su libro Primer Tiempo. El expresidente puso la mira en las elecciones legislativas de 2021, al reclamar que "tiene que haber internas en Juntos por el Cambio" y le respondió a Cristina Kirchner por sus críticas por la deuda externa.

Entrevistado por Jorge Lanata este jueves 25 de marzo en Radio Mitre, el exjefe de Gobierno porteño sostuvo además que todo lo ocurrido durante su mandato es su "responsabilidad" y apuntó al oficialismo, al decir que hoy Juan Domingo Perón estaría en la oposición.

Mauricio Macri evitó referirse si competirá en una eventual candidatura legislativa este año o en 2023, pero habló del rol que apunta a ocupar en el actual panorama político: “Para mí lo importante en mi rol actual es el compromiso con millones de argentinos, en los que creen con convicción que pueden mejorar, superarse y estar más cerca de ser felices. A todos ellos les quise decir que ese cambio puede continuar, y ese es mi compromiso”, argumentó.

En esa línea, el exmandatario reclamó internas en el frente opositor: “Este país no se transforma con una sola persona. Tiene que haber internas en Juntos por el Cambio, es fundamental. ¿Cuándo se desarrolla más una persona? Hay que competir para sacar lo mejor de cada uno”, comentó.

El líder del PRO apuntó a la oposición, al decir que “esa masa crítica entiende cada vez más la mentira del populismo". "Esta versión kirchnerista del peronismo se olvidó de la máxima de Perón. Nosotros representamos a lo que buscan trabajar. Si Perón estuviese acá diría ‘Yo me anoto en Juntos por el Cambio'”, sostuvo.

Autocrítica de Mauricio Macri

En línea con la revisión de su mandato entre 2015 y 2019, Mauricio Macri dijo que “todo lo que ha pasado en el Gobierno es responsabilidad mía”. Sobre su libro, agregó: “Lo hice con total honestidad. Yo planteaba transformaciones y depende de cada uno qué cambio estamos haciendo”.

“No había conciencia en 2015 de que el estado estaba quebrado. Todas las leyes que veté dfporque aumentaban el gasto. Siempre tenés ganas de intentar más, pero tal vez lograba menos. Cada vez que daba un paso para adelante, perdía 3 para atrás. Por una uña, el peronismo nos llenó con 14 toneladas de piedras”, lamentó luego en referencia a las protestas contra la reforma previsional en diciembre de 2017.

Sobre la derrota en las PASO de 2019, el expresidente comentó: “El 11 de agosto fue una noche trágica porque sabía que el mundo se iba a ir. El kirchnerismo confirmó la visión que tenía el mundo de él, nos van enterrando cada vez más en la posibilidad de salir adelante. El lunes ese, la Casa Rosada parecía gobernada por fantasmas. Iba a ser un retroceso muy duro para cuestionarme qué otras cosas pude haber hecho para convencer a los argentinos que volver atrás iba a ser así de doloroso”.

“Yo soy un optimista, jamás dejaré de serlo, creo en los argentinos. Hoy no existe el asado y la heladera la están empeñando. Todo lo que hicimos lo vamos a poder volver a hacer. Con este aprendizaje vamos a volver a poder hacer no solo por lo que aprendimos. El 2023 va a ser una etapa distinta porque no va a haber nada oculto. Si haces las cosas mal y repetís las políticas que fracasaron, vas a tener las mismas consecuencias”, completó.

Deuda y respuesta a Cristina Kirchner

Durante la entrevista, Mauricio Macri abordó la polémica por la deuda adquirida con el FMI, que este año derivó en una denuncia penal impulsada por el presidente Alberto Fernández. Además, le respondió a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ayer acusó a la familia del expresidente de enriquecerse durante la última dictadura.

“No me arrepiento de haber ido al Fondo Monetario Internacional. La deuda es hija del déficit y eso lo dejaron los kirchneristas. Cristina recibió el país con un 4% de superávit y lo entregó con un 5% de déficit. El apoyo político del mundo a la Argentina que volvía nos permitió acceder un crédito, con un 90% para pagar esa deuda", afirmó Macri.

El expresidente continuó: "Hoy Guzmán se está endeudando al 18%. Lo muy malo fue como lo expliqué, lo hice en un minuto, y eso me llevó a perder el vínculo con los argentinos. Recién recuperé ese diálogo con las marchas, estaba agobiado y fue un error garrafal. Había que explicarle que el Fondo era un instrumento de ayuda”.

¿Vuelve Macri a ser candidato?

Mauricio Macri evitó definirse sobre una eventual candidatura este año en 2023. “Hoy no te puedo contestar si quiero volver a ser Presidente. Mi responsabilidad es volver a trabajar. El kirchnerismo está dispuesto a romper el sistema, tenemos que defender un sistema institucional. Voy a trabajar para que tengamos a los mejores candidatos. Ese amor a mi país le ha costado muchísimo a mi familia, no me voy a morir sin ver a la Argentina en el lugar que le corresponde”, aseguró.

Mauricio Macri con Juliana Awada en la presentación de su libro Primer Tiempo.

Derechos humanos, lawfare y respuesta a Estela de Carlotto

Después del miércoles 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Mauricio Macri contó por qué no escribió al respecto en sus redes sociales. También se refirió a Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, quien sostuvo que el expresidente tendría que "estar preso".

“Me da mucha pena lo que vivió Estela de Carlotto, pero no pudo salir del rencor, del odio. Yo supe perdonar, tuve un quiebre mental. Ella no ha podido", dijo el exjefe de Gobierno porteño.

"Lo que marca es el cinismo absoluto de esta gente, cuando hablan de este lawfare. Yo creo en la justicia independiente. Cuando investigaron los Panamá Papers fui el primero en presentarme. Ellos se han dedicado sistemáticamente a eso, yo tengo más de 200 denuncias y todas de ellos, le meten presión a los jueces para que avancen procesos, inventan causas en lugares artificiales”, reprochó.

Sobre la omisión del tema de la fecha en sus redes sociales, Macri respondió: “A veces escribí sobre el 24 de marzo y otras veces no. Mi gobierno ha sido líder en tema de Derechos Humanos, cuidando los derechos del Siglo XXI”.

“Me produjo pena que haya gente que se haya negado a vender mi libro. Yo creo en un país en donde las ideas se comparten, debaten, pero es propio del populismo. Juntos por el Cambio no tiene que dar pruebas de diálogo”, agregó luego.

Críticas a Alberto Fernández por las vacunas

En otro tramo de la entrevista, Mauricio Macri criticó en duros términos la política de vacunación del gobierno de Alberto Fernández frente a la pandemia de coronavirus. “Dijeron 20 millones de vacunas en enero, y de ese lugar no se vuelve. El quilombo es la ineptitud. En los gobiernos de Néstor y Cristina hubo corrupción, pero eso fue un detalle más, y este es aún más caótico, no hay conducción”, cuestionó.

“Ni siquiera sabemos por qué no compraron Pfizer, con los ensayos clínicos teníamos prioridad. No nos explican ni siquiera, son cosas inexplicables, pero tiene que ver con el desorden y la ineptitud que genera el populismo”, comentó luego el líder del PRO.

Sobre Alberto Fernández, lamentó: “El presidente no cumple nada de las cosas que dicen, en 24 horas se contradice”

“El problema del populismo es la destrucción del valor del palabra, es imposible poder aprender de gente que se niega a discutir a partir de demostración científica. Estamos volviendo a una época en donde el populismo discute en base a percepciones. Logren que un porcentaje de la gente crea esa mentira”, evaluó después.

Por último, Macri dijo que “el populismo trabaja en la resignación. Esa cosa es algo muy dramático. El antídoto es la convicción de que vamos a cambiar”. Pero se despidió con un mensaje esperanzador: “Necesitábamos a los jóvenes, les pedimos a ellos que no se vayan, que la Argentina les va a dar esa oportunidad que hoy no les están dando”, concluyó.

