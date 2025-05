Tras el lastimoso resultado obtenido por el PRO en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires de este domingo, el expresidente Mauricio Macri viajó a España para cambiar de aire, participando de un encuentro neoliberal y reencontrándose con otros exmandatarios latinoamericanos.

Este martes, el exjefe de Estado participó de un encuentro llevado a cabo por la Fundación Libertad y Desarrollo, un centro de pensamiento neoliberal que convocó a expresidentes iberoamericanos en la inauguración de su VI Encuentro Ciudadano.

El objetivo del evento, que se desarrolla desde el martes 20 hasta el jueves 22 de mayo en Oviedo, es que entre todos los exmandatarios de España y Latinoamérica, políticos y periodistas debatan, intercambien ideas e intenten responder si la democracia y la libertad están en peligro.

Previamente, el exmandatario y otros participantes del evento se encontraron en La Moraleja, en Madrid, con Edmundo González Urrutia, el presidente electo de Venezuela que debió exiliarse a España en septiembre de 2024 ante la intimidación del régimen de Nicolás Maduro.

Durante el encuentro en la capital española, el exjefe de Estado se reencontró con el expresidente español José María Aznar y con los exmandatarios de Colombia, Andrés Pastrana e Iván Duque; de México, Felipe Calderón; de Uruguay, Luis Lacalle Pou; de Costa Rica, Laura Chinchilla, y de Ecuador, Yamil Mawad.

Este miércoles en el Ateneo de Madrid, junto a algunos de los exmandatarios presentes, Macri participará de la presentación de "El polemista arriesgado", un libro homenaje a Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel peruano que falleció este año. En la publicación, catorce expresidentes fueron convocados a escribir sobre el compromiso político e intelectual del escritor.

La figura del PRO participa de la publicación en la cual, a través de cinco páginas, manifestó su admiración por Vargas Llosa, un escritor al que considera como un "ferviente apoyo" durante su camino hacia la presidencia de Argentina.

"Contar con el apoyo de Mario fue importante para mí. Yo sentía que no podía ser el statu quo, porque el statu quo siempre tenían que ser ellos, las corporaciones, el peronismo, los empresarios que no compiten, los sindicalistas que no dejan competir", manifestó en el libro.

