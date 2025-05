Hugo Haime: “El PRO tiene que decidir si quiere seguir existiendo”

La reciente derrota electoral en la Ciudad de Buenos Aires aceleró el debate interno en el PRO, donde según el analista Hugo Haime, en diálogo con Canal E, se juega su continuidad política frente al empuje libertario.

¿El principio del fin para el PRO?

"El PRO tiene que decidir si quiere seguir existiendo o no", plantea de forma tajante el entrevistado. Para el analista, el partido fundado por Mauricio Macri atraviesa una crisis de identidad agravada por la irrupción de La Libertad Avanza. "Si quiere seguir existiendo va a tener que tener claridad respecto a cuáles son sus propuestas para el país y en qué se diferencia de La Libertad Avanza", advierte.

Desde su mirada, el PRO perdió la elección en CABA no solo por el arrastre nacional de Javier Milei, sino también por una gestión porteña cuestionada: "Cualquiera que haya hablado con vecinos se da cuenta que había un fuerte cuestionamiento a la gestión de la ciudad".

Macri ausente y un liderazgo en duda

Mientras Mauricio Macri se encuentra en Europa, Haime critica su falta de liderazgo: "Tenemos un expresidente que se fue, no sabemos adónde, y un jefe de gobierno que dice que la gente está con La Libertad Avanza, no con nosotros". En ese contexto, duda sobre la capacidad real del PRO para mantener una voluntad de poder: "Si no hay voluntad de poder, es muy difícil construir política".

¿Alianza o absorción?

Ante la posibilidad de una alianza con los libertarios, Haime traza una diferencia clave: "Una cosa es que hagan una alianza, otra cosa es que lo que se presente sea La Libertad Avanza y los dirigentes del PRO salten". Las declaraciones recientes de Cristian Ritondo, según el entrevistado, apuntan más a una coalición electoral: "Vamos a una alianza, no nos importa cuál es la forma", parafrasea.

Sin embargo, advierte que muchos dirigentes del PRO podrían migrar individualmente: "Muchos se le van a pasar solos", afirma. Aún así, señala que el PRO conserva estructuras que los libertarios no tienen: "En la provincia, ahí es más fuerte el PRO: tiene municipios, concejales, estructura".

La interna libertaria y la postura de Karina Milei

Haime pone el foco en la estrategia de conducción de La Libertad Avanza, en especial en el rol de Karina Milei: "Da la sensación que la política que está impulsando Karina Milei es: 'La Libertad Avanza o La Libertad Avanza". Esto limitaría la posibilidad de una alianza de igual a igual y tensionaría aún más las relaciones con el PRO.

¿Macri se retira?

Respecto del futuro de Mauricio Macri, Haime cree que todo depende del propio expresidente: "Macri dice: 'yo estoy para ayudar, pero no para discutir poder", y eso lo debilita políticamente. "Si no tiene discurso alternativo y apoya todo lo que hace Milei, sí va a desaparecer", sentencia.