Máximo Kirchner contó la intimidad y la actividad física de Cristina: "No voy más a la casa"

La centralidad que tiene Cristina Kirchner en la política y el nivel de difusión con el que cuenta en cada una de sus apariciones públicas se contrasta con su bajísimo perfil en temas personales. Casi ni se conocen detalles de la intimidad de la vicepresidenta: qué hace cuando está en su casa, sus momentos de ocio o con quiénes se junta son preguntas que contadas personas pueden responder.

Máximo Kirchner sin dudas que es uno de los que sí puede hacerlo. Ocurre que es una de las personas de máxima confianza de la vicepresidenta ya que además de ser su hijo es uno de sus políticos más cercanos.

En la entrevista que hizo este jueves 1° de septiembre en El Destape Radio con Roberto Navarro, Kirchner usó algunos segundos en los que develó detalles de la vida privada de la presidenta del Senado. "Vos la ves y está muy bien, hace gimnasia todos los días, está muy lúcida", manifestó.

Máximo Kirchner: "Ellos están viendo quién mata al primer peronista"

Ante eso, Navarro acotó que dedica una hora y media por día a los ejercicios. "Está re bien", sumó el diputado nacional.

Ese dato de la vicepresidenta llegó cuando fue consultado respecto de si quería que Cristina vuelva a ser presidenta. Afirmó que por un lado "quiero que me gobiernen los mejores", dando a entender que si, pero que por otro le preocupa el impacto que podría tener eso para su salud.

"Cristina se cuida sola, no me necesita para que la cuide. No tiene los episodios de salud que tuvo Néstor, está bárbara, le sobra inteligencia y coraje", aseguró. "Si la comparas con algunos personajes de la oposición está mucho mejor", afirmó en términos físicos y mentales.

Máximo Kirchner y la casa de Cristina

En las últimas dos semanas la esquina de Juncal y Uruguay se convirtió en uno más de los escenarios donde se dirime la política argentina. Las vigilias de apoyo tras el pedido de condena del fiscal Diego Luciani llevan 11 días en los que hubo una manifestación masiva y episodios de represión policial.

Vintage: Máximo y Cristina Kirchner.

El propio Máximo Kirchner fue reprimido por efectivos de la Policía de la Ciudad tal como se vio en uno de los videos difundidos en redes sociales. Fue cuando quería sortear el vallado para llegar a la casa de su madre.

Respecto a ese episodio, bromeó: "No voy más (a la casa): o te agarra la Policía o te agarra Cristina".

El Tribunal que juzga a Cristina Kirchner rechazó unificar la causa con otras por presunto lavado de activos

Ello porque, según contó, "cada ves que vamos no sabes cómo nos ordena. Dice 'vengan para acá, ta ta', nos llena la cara de dedos". De ese modo dejó entrever la firmeza que tiene la vicepresidenta en la intimidad para marcar el camino de sus alfiles políticos.

Más adelante, contó cómo fue el momento en el que le contó a Cristina Kirchner que había sido víctima de los abusos policiales el sábado intentando llegar a Juncal y Uruguay. Ya la vicepresidenta contó que no le había contado en el momento, y ahora Máximo sumó: "Cristina me vio y me dijo 'qué pasó', 'nada' le dije, porque creo que a otros compañeros le habían pasado cosas peores. Y el domingo a la mañana cuando se supo todo volvió a preguntarme por qué no le había contado. Le digo 'mirá Cristina, no se, tampoco para tanto'".

Más allá de eso volvió sobre la posibilidad de que Cristina vuelva a la Presidencia. "A mí como ciudadano o ciudadana, sin la cuestión sanguínea que tengo con ella, imaginate, quiero que me gobiernen los mejores y la mejor es Cristina", expresó.

