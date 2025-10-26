Mendoza, el quinto distrito que LLA recién aseguró

La provincia de Mendoza es el quinto padrón electoral del país con cerca de 1,5 millones de electores. En la previa, los favoritos son los candidatos que surgen de la alianza entre La Libertad Avanza y el radicalismo encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo. Una de las tres provincias en las que la Casa Rosada logró alianzas con mandatarios.

El primer candidato es el ministro de Defensa, Luis Petri, quien tiene una muy buena imagen en la provincia y piensa en su proyección hacia el 2027. Mendoza fue uno de los distritos en los que en el 2023 Javier Milei se impuso con claridad. La candidatura de Petri fue impulsada por Karina Milei, quien logró a cambio, que el ministro se afiliarse a LLA.

Petri encabeza la lista junto a la diputada del radicalismo, Pamela Verasay, quien juega bajo el paraguas de Cornejo. La buena sintonía del gobernador con la Casa Rosada llega al punto de que fue elegido como el representante de los gobernadores en el deslucido Consejo de Mayo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La oposición más fuerte es la del peronismo que no juega con el nombre de Fuerza Patria (Frente Justicialista Mendoza), pero que contiene a los diversos sectores. Emir Felix es el candidato y está secundado por Marisa Uceda, referente de La Cámpora local. Felix tiene ascendencia en la zona de San Rafael, el segundo núcleo urbano de la provincia por fuera del “Gran Mendoza”, y lograron cerrar una acuerdo con los kirchnerista para preservar la unidad. En Mendoza se renuevan cinco diputaciones. Todo indica que la lista que encabeza Petri y cuyos nombres fueron puestos en su gran mayoría por Karina obtendría tres bancas como piso. Dependerá de los porcentajes y de qué tan competitivo esté el peronismo y de cómo de el reparto por sistema D’hont para saber si obtienen una cuarta banca.Los votos de Mendoza son claves para el conteo nacional que pretende exhibir el oficialismo.