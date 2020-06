Pichetto: "Hay un 80% de la Argentina que debería haber salido de la cuarentena"

El ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, volvió a pedir más flexibilizaciones de la cuarentena que lleva adelante el Gobierno nacional y aseguró que "hay un 80% de la Argentina que debería haber salido" del aislamiento.

El dirigente de la oposición marcó que "la cuarentena ha tenido un resultado bastante bueno" ya que "el número de victimas ha sido muy bajo en Argentina". Sin embargo, expresó que también ve "que hay un proceso demasiado largo y que indudablemente el tema de la economía el Gobierno no lo abordo con equilibrio".

"Era imprescindible generar un mecanismo de apoyo a los sectores medios y a los que a la mañana se levantan a trabajar. Hay otros sectores como el público y todo el universo de planes que tienen el apoyo del Estado. A los sectores que producen la ayuda no hay llegado del todo bien. Los bancos tienen un rigor muy fuerte para dar los créditos", manifestó en diálogo con TN.

Pichetto arma su propio partido y elogia a Macri: "Ha tenido una actitud razonable"

En cuanto a la extensión del aislamiento, afirmó: "El concepto de cuarentena son 40 días. Se suponía en la edad media que cualquier peste se resolvía con el aislamiento por 40 días. Frente a un escenario en el que había que preparar el sistema, los argumentos que se realizaron eran razonables. Pero ahora hay que pensar en otra lógica que es de salid".

En esa línea, aclaró que no tuvo "una militancia anticuarentena". Sin embargo criticó el "esquema publicitario 'quedate en casa'": "Este esquema publicitaria quedate en casa, con un entusiasmo extraordinario. La verdad no me lo compro, tuve que hacerlo, tuve que aceptarlo. Nunca me gustó esa publicidad emocional que me hace recordar a las publicidades de otros tiempos históricos que no quiero recordar ahora, no me interesa compararlos".

"El medio era razonable frente al mundo y la emoción de quedarse en casa era un elemento que se conjugaba como un desafío y espíritu de lucha. La gente está en un límite de tolerancia muy finito", agregó Pichetto. "Hay un 80% de la Argentina que debería haber salido. Las estadísticas vienen a la baja", manifestó.

El ex candidato a vicepresidente comparó la situación de la Ciudad con la Provincia de Buenos Aires: "De la Provincia no se sabe mucho, no hay testeos. La estadística seria está en la Ciudad. La Provincia es una gran incógnita. Hay poca información estadística de la Provincia de Buenos Aires".

Miguel Ángel Pichetto: "Macri está en un silencio prudente"

Pichetto también respondió cuando lo consultaron sobre el comunicado de intelectuales que apuntaron contra el Gobierno y llamaron a la situación actual como "infectadura". "Es un concepto que se pone de moda. Algún componente hay en el análisis de los intelectuales que firmaron el documento que tiene que ver con que en el estado de excepción donde en un tiempo determinado mandaba el Poder Ejecutivo y al Judicial lo tenés de feria, y cuando volvió soltaron a 2 mil presos peligrosos al menos en la Provincia de Buenos Aires. El Congreso tiene que volver a la actividad presencial".

"Durante mucho tiempo se funcionó mediante decreto. Empieza a despertarse un riesgo de un componente autoritario. Esperemos que los poderes empiecen a funcionar plenamente y no haya riesgos. Creo que no hay riesgos en el sentido de una visión extrema autoritaria. Pero se ha acentuado fuertemente gobernar por decreto. Se firmaron más de 360. Tal vez era la única herramienta que tenían", concluyó.

