Pichetto: "El Presidente debería preocuparse por las muertes al desatender otras enfermedades"

El ex candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio Miguel Pichetto volvió a criticar la extensión de la cuarentena y apuntó contra lo que llamó "el discurso del miedo", al tiempo que consideró que "hay que cuidarse" y a la vez "convivir con el virus".

El actual integrante de la Auditoría General de la Nación (AGN) realizó una serie de publicaciones en Twitter, donde señaló que "el discurso del miedo y la prolongación de la cuarentena es letal para la recuperación de la economía argentina".

Pichetto sostuvo que "tanto la Provincia como la Ciudad de Buenos Aires, donde está el mayor PBI del país, deben comenzar a mover a pleno la rueda de la economía" y subrayó que "hay mucha más gente que se muere de hambre y desesperación por la pérdida del trabajo o por el cierre de su comercio de toda la vida".

"El Presidente (Alberto Fernández) está legítimamente preocupado por la muerte de cuatro personas en una hora por COVID-19, como resaltó en su discurso de ayer (viernes). Pero también debería preocuparse por la muerte de muchos pacientes por la desatención a otras enfermedades en función del aislamiento", agregó.

El ex jefe del bloque de senadores del peronismo consideró además que "se abren futuras responsabilidades frente a los daños psicológicos, materiales, laborales, en un escenario que se discutirá a posteriori con un frente muy complejo para el país". Y dijo que esos efectos "será responsabilidad del gobierno y del consejo de infectólogos por la privación de las libertades, y la imposibilidad de trabajar y de vivir".

Pichetto también citó al historiado Loris Zanatta quien "dijo que en Lombardía, región italiana que más sufrió el virus, la cuarentena duró 65 días y que no comprende la continuidad del aislamiento en Argentina. Y de los daños que provocará en todos los planos: psicológico, laboral, inseguridad, económico, entre otros".

"El miedo es inmovilizador porque busca instalar oscuridad", manifestó el dirigente, a la vez que indicó que "otros países del mundo en su gran mayoría están abriendo y conviviendo con el virus" y agregó: "Hay que cuidarse, por supuesto. Nadie dice de no hacerlo. Hay que respetar las indicaciones que recibimos todo este tiempo".

Para finalizar, el ex senador nacional citó al ex presidente de Sudáfrica Nelson Mandela y expresó: "Frente a situaciones de riesgo hay que tomar decisiones basadas en la esperanza, y no en el miedo".

