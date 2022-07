Miguel Pichetto: "Todos queremos que el Presidente termine, pero tienen que hacer algo para que eso ocurra"

El Auditor General de la Nación, Miguel Pichetto, habló sobre los problemas políticos que atraviesa el gobierno del Frente de Todos y dejó una polémica frase sobre la continuidad presidencial de Alberto Fernández. Además, calificó de "provincialistas" las medidas de la ministra de Economía, Silvina Batakis.

La ex espada del kirchnerismo en el Senado analizó la actualidad de la coalición oficialista y subrayó que hay una disolución de la imagen presidencial que impacta de lleno en la confianza de los mercados económicos. "Todos queremos que el Presidente termine, pero tienen que hacer algo para que eso ocurra. Y dar señales políticas. La pérdida de la figura presidencial genera pérdida de confianza en la economía", analizó Pichetto en diálogo con Marcelo Longobardi en Longobardi por CNN (CNN Radio.)

El excandidato a vicepresidente apuntó además contra Cristina Kirchner por sus críticas contra el Gobierno del que forma parte. "La señora Kirchner no puede separarse del proceso de desgaste del Gobierno. El tema es cómo continúa este Gobierno. En términos de debilidad institucional, la falta de liderazgo, el proceso de volatilización del dólar. Vamos a ver. No quiero anunciar situaciones más complejas para los argentinos", manifestó.

El dirigente de Juntos por el Cambio que encabeza el espacio interno Encuentro Republicano Federal también habló sobre los rumores que instalaban al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en el lugar del renunciante Martín Guzmán. “Hubo un intento por reconfigurar el gobierno con el ingreso de Massa, Álvarez Agis y demás. Fue una idea. Se redujo al cambio de ministro, que es lo que estamos viendo", empezó Pichetto.

Luego, el exsenador por Río Negro habló de Silvina Batakis y las medidas que anunció este lunes. "Estamos viendo estas medidas que tienen poca consistencia. Hay algo de precariedad. Hay un deja vú de su paso por la provincia. Algunas de las medidas son provincialistas”, cuestionó.

Por otro lado, citó una columna del analista político Eduardo Fidanza en PERFIL, donde el consultor afirmaba que "la ex presidenta concibió un artefacto que no se mensura por su nivel de fortaleza o debilidad, ni por su legitimidad o ilegitimidad. Se trata de otra cosa, que aquí llamamos no-presidencia: un espacio carente de interacciones válidas, sin antecedentes históricos ni capacidad para generar algún tipo de identificación".

"Hay un artículo de Fidanza en Perfil. Habla en una parte de la estafa de la Presidencia. Me parece muy significativo. Esta situación puede llevarnos a una crisis más profunda", dijo Pichetto.

Miguel Pichetto habló de las medidas de Batakis

La Ministra de Economía dio una conferencia de prensa desde el Palacio de Hacienda este lunes y adelantó cuáles serían las medidas para comenzar con su gestión: revalúo inmobiliario a cargo de su cartera, creación de un comité asesor de deuda en pesos, continuidad de las metas con el FMI, mayor vigilancia en el gasto de ministerios y empresas del estado, conformación de una mesa de defensa de la competencia y puesta en marcha de la segmentación de tarifas el viernes próximo.

"Hay una buena intención, pero no se sabe cómo van a ahorrar $600 millones. Y esto es lo que tenemos. Van a tener que cumplir con la meta porque sino se cae el acuerdo. No me parece consistente con la salida de la crisis. El mercado no está respondiendo bien. Hay problemas de confianza", sostuvo Pichetto.

Además, anticipó que "se viene un impuestazo" a los Bienes Personales. "Este impuesto que en Argentina se cobra tres veces. Se cobra con ABL. Ahora quieren revaluar. La señora Vidal tampoco se quedó corta, hizo lo mismo en 2016. Si vivís en la Provincia de Buenos Aires, el incremento fue del 30, 40%. Se dio cuenta el sector Agroindustrial de que esta intención es hacer caja por el lado de Bienes Personales. Es un impuesto muy elemental", detalló.

"La política exterior de Argentina es una catástrofe. Debería haber sido identificada con occidente. Que tengamos intercambio comercial. El rumbo que sostuvo Carlos Menem y después Macri con una diplomacia inteligente. No relacionemos con dictaduras oscuras. Es un juego perdedor", cuestionó.

