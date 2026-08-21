Milei ante el sector agroexportador: el Presidente viaja a Rosario tras sus polémicas declaraciones en el Council of the Americas

El presidente Javier Milei encabezará el acto central por el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), marcando su visita por tercer año consecutivo a la institución. El viaje fue confirmado por la entidad tras coordinar la seguridad y logística con Presidencia y Casa Militar. Pablo Bortolato, en su debut como presidente de la BCR, celebró la constante presencia del jefe de Estado en ámbitos empresariales y de mercado.

Aunque no se prevén anuncios oficiales, la agenda del evento se enfoca en prioridades de infraestructura regional, como la reactivación y licitación de líneas ferroviarias —especialmente el Belgrano Cargas— para conectar el NOA y NEA con los puertos del Gran Rosario. En materia impositiva, si bien la BCR insiste en eliminar las retenciones a las exportaciones, su titular reconoció que no existen las condiciones macroeconómicas para implementarlo de forma inmediata. Asimismo, la entidad valoró la cesión de la ruta A012 a Santa Fe y las licitaciones viales impulsadas en conjunto con el gobernador Maximiliano Pullaro.

Un presidente obstinado en defender lo que parece indefendible

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El mandatario arribará al Aeropuerto Internacional de Rosario alrededor de las 19:00 para trasladarse a la sede central. El acto comenzará antes de las 20:00 con un saludo protocolar entre Milei, Bortolato, Pullaro y el intendente Pablo Javkin, previo a su discurso ante referentes agroexportadores, financieros y pymes.

Declaraciones polémicas en el Council of the Americas

En su paso por el foro del Council of the Americas en Buenos Aires, el Presidente dejó definiciones de alto voltaje político, social y económico.

Durante su exposición, el Presidente combinó definiciones económicas con mensajes de fuerte contenido político. Afirmó que confía en que "los argentinos no quieran volver al pasado y quieran ser Cuba" y renovó sus cuestionamientos a los "zurdos", los "pañuelitos verdes", los medios de comunicación y los economistas críticos de su gestión.



Milei criticó a los "pañuelitos verdes" y prometió otro recital para celebrar la baja de la inflación

En ese marco, volvió a cuestionar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la relacionó con la disminución de la natalidad. "Si una característica del crecimiento es el rendimiento del capital, también tiene importancia lo que pase en el mercado del trabajo y la población. De hecho, estamos pagando muy cara la locura de los pañuelitos verdes", afirmó.

l referirse a la marcha de la economía, destacó el índice de inflación mayorista del 0,8% difundido por el Indec y aprovechó para desafiar a quienes ponen en duda el rumbo de su programa. "Mal que le pese a los medios y economistas, arrancó con cero, así que haré otro recital como había prometido", dijo, al confirmar que volverá a presentarse con su banda para celebrar la evolución de los precios. También aseguró que el riesgo país cayó hasta los 80 puntos y que esa mejora favorecerá la creación de valor, pese a que el indicador actualmente se ubica en torno a los 500 puntos.