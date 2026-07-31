Milei apuntó contra Cristina Kirchner y Marcó del Pont al presentar la reforma del BCRA: "Le robaron 10 mil millones al Banco Central"

El presidente Javier Milei cuestionó este jueves a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner y la acusó de haber "robado 10.000 millones de dólares" mediante el Banco Central en 2010, durante su primera presidencia.

Las declaraciones fueron realizadas en un mensaje por cadena nacional con motivo de la presentación del proyecto de reforma del Banco Central. En ese contexto, el mandatario vinculó a Fernández de Kirchner con presuntas maniobras de corrupción durante su gestión y aludió a la condena que pesa sobre la exmandataria en la causa Vialidad.

"La voracidad y la pasión por robar de la alta política no terminaron allí", afirmó Milei al repasar distintas políticas económicas de gobiernos anteriores, entre ellas el régimen de convertibilidad.

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A continuación, el Presidente afirmó que "en 2010, con motivo de la creación del Fondo del Bicentenario", la entonces mandataria Cristina Fernández de Kirchner y la expresidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, "le robaron al Banco Central 10.000 millones de dólares".

En ese pasaje de su discurso, Milei se refirió a Fernández de Kirchner como "expresidenta y ahora condenada por delitos de corrupción" y sostuvo que ambos hechos estuvieron vinculados.

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