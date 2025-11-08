Milei cerró la gira por Miami y Nueva York y aterriza en Bolivia

El presidente Javier Milei arribará hoy a Bolivia para participar en la ceremonia de asunción del mandatario electo, Rodrigo Paz, en lo que significará un gesto de acercamiento para con el país vecino luego de años de haber sido gobernado por la izquierda.

La presencia del mandatarios argentino significará un acercamiento y la posibilidad de ganar un nuevo aliado en el mapa del Mercosur para el jefe de Estado argentino.

El arribo de Milei al país vecino se da luego de un gira por los EE.UU., en la que el mandatario argentino participó de diversos foros y eventos con empresarios y lobbistas, estuvo en la Florida y también pisó la ciudad de Nueva York.

Ayer, Milei mantuvo una reunión con empresarios de destacadas compañías en el Council of the Americas en la Ciudad de Nueva York, donde fue recientemente electo alcalde Zohran Mamdani, un joven dirigente del Partido Demócrata, musulmán y nacido en Uganda.

Durante la reunión con empresarios Milei invitó a invertir en Argentina y estuvo con Susan Segal, CEO del Council Of America.

Previamente, Milei había visitado el Estado de Florida en donde había participado de la Cena de Gala de la CPAC, en Palm Beach.

“Estamos demostrando que hacer lo correcto funciona y nunca hemos dejado de lado la batalla cultural, porque hacemos, pero también explicamos y luchamos contra un sentido común contaminado por la izquierda”, dijo Milei desde el atril en la noche del jueves, cuando expuso en el foro de política conservadora.

“La elección del 26 de octubre fue histórica”, dijo el Presidente en la CPAC y reiteró una aritmética creativa sobre las elecciones al sostener que LLA ganó por “16 puntos”.

No fue la primera vez que participó de la Cena de Gala, pero sí fue la primera vez que participó del American Business Forum, el mismo jueves más temprano. El evento contó con la presencia de Donald Trump y con el estrella del fútbol, Lionel Messi. “Es la prueba de que también puedo felicitar a un zurdo”, ironizó el jefe de Estado entre risas con el auditorio.

El evento se desarrolló en la ciudad de Miami. “El capitalismo y la propiedad privada no son males necesarios. Son la base indiscutida de nuestra civilización”, dijo Milei.