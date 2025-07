Milei convoca a la Mesa de Enlace tras las críticas del campo por la vuelta de las retenciones

Javier Milei recibirá el próximo martes a la Mesa de Enlace, en un momento de máxima tensión con el sector agropecuario por la vuelta de las retenciones plenas a la soja y al maíz. La cita fue confirmada por Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en entrevistas con CNN Radio y CNN Campo. La foto que el Gobierno necesita (y el campo también).

El encuentro ocurrirá justo en la antesala de la Exposición Rural de Palermo, y mientras crece la presión de los productores, que acusan al Gobierno de no haber cumplido sus promesas de campaña.

“Es todo un gesto. La agenda será abierta, con los temas que nos preocupan al sector”, dijo Pino. Y anticipó que llegarán con “protestas con propuestas”.

La Mesa de Enlace llevará reclamos por presión fiscal, retenciones y falta de medidas para alentar las exportaciones

Desde el 30 de junio, el esquema de reducción temporal de retenciones para soja y maíz llegó a su fin. Los derechos volvieron al 33 % y 12 %, respectivamente. En cambio, para el trigo y la cebada, el Gobierno extendió la rebaja hasta marzo de 2026.

Con precios internacionales en mínimos históricos y un tipo de cambio real aún retrasado, la decisión provocó una ruptura en el vínculo con el agro, que esperaba un gesto fiscal distinto. El campo, además, no encuentra señales claras de competitividad ni eliminación gradual del impuesto.

Días antes del anuncio, Ignacio Kovarsky, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), en diálogo con Rivadavia AM 630, fue lapidario: “Este Gobierno todavía no cumplió nada. Los impuestos a la exportación son un robo, con cualquier gobierno. El bolsillo del productor no aguanta más”.

Confederaciones Rurales Argentina (CRA) y otras entidades rurales acusan al Ejecutivo de “doble discurso” y aseguran que la política agropecuaria está siendo “una promesa sin acción”.

Temas calientes en la agenda

Según adelantó Pino, las entidades rurales llevarán al encuentro con Milei los siguientes reclamos:

Retenciones: exigen una rebaja permanente y una hoja de ruta hacia su eliminación total.

INTA: plantearán una reforma estructural en su funcionamiento y gestión.

Barrera sanitaria patagónica: reclamo histórico de los ganaderos del sur, que piden abrir mercados y competir en igualdad.

La Mesa de Enlace insiste en que la rebaja a las retenciones de soja y maíz no puede ser apenas un alivio transitorio, sino parte de un esquema permanente que marque un camino hacia su eliminación total.

“El martes, a media mañana, nos vamos a reunir los cuatro presidentes de las entidades con el mandatario, para hablar de todo lo que preocupa al sector”, afirmó Pino en diálogo con CNN Radio.

Palermo, poder y mensaje

La reunión se da justo cuando arranca el ingreso de los primeros animales a la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional en La Rural de Palermo, que abrirá sus puertas este jueves 17 y se extenderá hasta el domingo 27. Milei ya confirmó su presencia para el acto de cierre.

El gesto presidencial apunta a recomponer el vínculo con SRA, CRA, FAA y Coninagro, las entidades que integran la histórica Mesa de Enlace. Será el primer encuentro conjunto entre el jefe de Estado y la dirigencia rural.

No es la primera vez que Pino y Milei dialogan sobre el futuro del campo. Semanas atrás, durante un desayuno en Olivos, el presidente de la SRA le transmitió su preocupación por las alícuotas: “Una retención del 33 % es obscena y antiproductiva. Hablamos más de una hora sobre eso”, confió el ruralista al portal Agroempresario.

Pino es uno de los dirigentes que más alineado estuvo con el discurso libertario, y promovió el comunicado “Una Argentina sin retenciones”, que lanzó la Mesa de Enlace como mensaje al Gobierno.

¿Qué espera el campo?

Con la paciencia al límite y los números en rojo, el campo no va a sentarse sólo a escuchar. La expectativa está puesta en que el presidente rompa con la tradición de prometer para después ajustar, y ofrezca un horizonte de certidumbre para el sector que más dólares aporta a la economía nacional.

Milei, que supo cosechar simpatías en las bases rurales con su discurso de “menos impuestos y más libertad”, enfrenta ahora el desafío de traducir esas ideas en decisiones concretas. Las entidades llegan con reclamos firmes, pero también con la mano tendida para avanzar en políticas que dinamicen la producción y alivien la carga impositiva.

En Palermo, donde la política, la economía y la simbología del poder rural se entrelazan cada julio, la foto puede ser el gesto, pero lo que importe será la letra chica. Y en esta historia de desencantos entre el agro y los gobiernos, el tiempo para las palabras se está agotando.