Milei, eufórico en Moreno: el audio por handy del "mejor operativo de la historia" y el video “en primera persona”

Rumbo a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires del próximo domingo, el presidente Javier Milei encabezó este miércoles el cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en el partido de Moreno. Tras una tensa previa por las advertencias del Ministerio de Seguridad bonaerense sobre la falta de condiciones para realizar el acto, el mandatario agradeció a las fuerzas de seguridad nacionales por “el mejor operativo de la historia”.

El mensaje fue compartido en redes sociales por la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, quien escribió en X: “El Presidente @JMilei agradeciendo a las Fuerzas Federales que hoy estuvieron de servicio en Moreno. Él y ellos ponen el cuerpo todos los días por cada argentino de bien. Yo también les agradezco el trabajo realizado y, como les repito siempre, son un orgullo para todo el país”.

En el video difundido por la funcionaria, se escucha al jefe de Estado decir: “Habla el presidente Javier Milei. Quiero darles las gracias y felicitarlos fuertemente por el enorme operativo que han hecho, realizando el mejor operativo de la historia. Agradezco y felicito fuertemente. Muchísimas gracias. ¡Viva la libertad, carajo!”.

Antes de la actividad, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, había advertido a Casa Militar sobre la precariedad del predio del Club Villa Ángela, ubicado en la periferia de la localidad de Trujui, y señaló que no estaban dadas las condiciones para llevar a cabo el acto. También alertó sobre el complejo clima social, luego de que la comitiva oficialista fuera agredida la semana pasada en Lomas de Zamora, episodio por el que Milei declaró a la prensa internacional que el kirchnerismo “lo quería matar”.

En el ingreso al evento se produjeron enfrentamientos entre manifestantes opositores y efectivos de Gendarmería. Incluso el periodista Cristian Mercante, del canal América, fue herido con un botellazo en la cabeza, lo que le provocó un corte en el rostro y obligó a que recibiera asistencia médica de urgencia. Dentro del predio, sin embargo, el acto se desarrolló sin mayores incidentes y la comitiva presidencial no sufrió agresiones.

Pese a las advertencias, el Presidente se presentó junto a su hermana, Karina Milei, y los candidatos de LLA de las ocho secciones electorales, ante militantes que se acercaron al lugar. Aunque la organización había anunciado la convocatoria de 10 mil personas, que llegarían en 100 micros, el predio no se colmó.

Tras las tensiones en Moreno, el gobernador bonaerense Axel Kicillof ironizó sobre la convocatoria del oficialismo: “Armaron un acto para 20 mil personas y estuvieron muy lejos de eso”, señaló durante el cierre de campaña de Fuerza Patria en la Primera Sección Electoral. Y agregó: “Hubo que invertir en el operativo de seguridad de Nación y Provincia porque decidieron hacerlo en un lugar que, dada la concurrencia, podrían haber hecho en un gimnasio cerrado. No había ninguna necesidad de montar toda esta parafernalia por algo tan pequeño”.

En paralelo, el propio Milei publicó en X un video del momento en que ingresó al club Villa Ángela, en Moreno, donde se realizó el cierre de campaña de La Libertad Avanza rumbo a las elecciones del domingo. “INGRESO EN PRIMERA PERSONA. VLLC!”, escribió.

Durante su discurso, el Presidente apuntó con dureza contra la oposición, bajo el lema de campaña “kirchnerismo nunca más”. “Tiene que quedar en claro que la batalla contra el kirchnerismo es una batalla moral, es una batalla contra unos delincuentes y chorros”, afirmó.

En medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Milei evitó referirse a las denuncias, aunque sostuvo que las acusaciones fueron “contra su hermana”, una de las señaladas en el supuesto esquema de corrupción. “Trataron de acusarnos de chorros y, además, fueron contra mi hermana. El domingo le vamos a pintar la provincia de violeta”, exclamó el mandatario.

Finalizado el acto en Moreno, Milei partió rumbo a Los Ángeles, donde tiene previstas reuniones con empresarios. Originalmente, su viaje incluía también una visita a Las Vegas para asistir a la obra teatral de su expareja, Fátima Florez. Sin embargo, ante el delicado contexto político previo a las elecciones, desde el entorno presidencial confirmaron que el jefe de Estado no viajará a Nevada. Se espera que regrese a la Argentina el sábado por la noche.

