Javier Milei, sobre Axel Kicillof: "Este chico no es peronista"

El candidato a diputado nacional Javier Milei tildó a Axel Kicillof como un "chico no peronista", al afirmar que tomó una medida que termina "hundiendo a los pobres", en alusión a la decisión del gobernador bonaerense de beneficiar a miles de alumnos del último año de secundaria del distrito con "viajes de egresados gratis”.

En el programa Comunidad de Negocios, por LN+, Milei señaló que “la Argentina tiene problemas mucho más importantes como los índices de pobreza e indigencia” en lugar del turismo, punto primordial de la polémica iniciativa. “Es increíble que este muchacho tenga título de economista. Cuando dice ‘es gratis’, nada es gratis, alguien lo tiene que pagar”, apuntó el candidato a diputado por CABA quien confesó sentirse “indignado”.

Al igual que otros dirigentes de la oposición, el referente liberal se mostró muy molesto por la medida y explicó: “Como Argentina tiene déficit, quiere decir que lo va a pagar con déficit fiscal financiado con emisión monetaria, es decir que lo va a pagar con impuesto inflacionario, entonces, lo van a pagar con un impuesto recontra regresivo que pega entre 25 y 30 veces más fuerte sobre los que menos tienen”.

Por estos motivos, Milei consideró que Kicillof cometió “un error de características técnicas grosero” y aseguró que se trata de una medida electoral para “reconquistar a los jóvenes" , pero que esa "medida populista termina hundiendo a los pobres”. Sobre este punto, disparó: “Muestra desesperación, claramente, este chico no es peronista”.

Por su parte, Kicillof ya respondió a los cuestionamientos del sector opositor, y defendió el proyecto, al sostener que el objetivo es generar trabajo y actividad. “Se preocupan por los viajes de egresados los mismos que no les preocupaban los paraísos fiscales”, lanzó el mandatario provincial en diálogo con AM 750.

Se trata de viajes y paquetes con todo incluido (alojamiento, traslados, comida y seguros) de hasta 30.000 pesos por estudiante para viajar en febrero, marzo y abril próximos a destinos bonaerenses, para chicos que asisten a escuelas públicas y privadas.

En el plano de la coyuntura económica del país, Milei analizó: “El primer punto es que el año pasado la Argentina terminó con uno de los déficit fiscales más grandes de la historia, propios de las grandes crisis. Luces naranjas. Punto dos, el desequilibrio monetario es de 10 veces a 1. Eso quiere decir que, si se resolviera ordenadamente esto, vos tenés escondido debajo de la alfombra 900% de inflación”. Además, consideró que “están dados todos los condimentos” para que vuelva a haber hiperinflación, en el caso de que se desencadenara una crisis política.

“Tenés una montaña de regulaciones y 100% de brecha, es insostenible. Además, tenés el PBI per cápita 15% debajo del de 2011; salario real del 2004; 40% de pobres; y 11% de indigentes. La película es muy mala. Si vos no haces nada, esto revienta. Si soltás explota la inflación y si no soltás se incrementa el desequilibrio con lo cual te sube más la tasa de interés, te cae más la actividad, más el empleo, más el salario real”, continuó explicando el economista.

Y advirtió: “Vayas por donde vayas termina mal, es una cuestión de tiempo. Ahora, lo que quiere hacer el ala dura del gobierno es apagar un incendio con un lanza llamas. Me refiero a querer hacer déficit fiscal financiado con emisión monetaria”.

Al concluir, Milei aseveró que desde el Gobierno “están dispuestos a hacer cualquier cosa para ganar una elección y que la derrota sea más digna”. “Todo está puesto en que no reviente antes. Pero esto no puede terminar bien, esto termina mal. El Gobierno no es creíble, nada de lo que viene para la Argentina va a ser bueno”, alertó.