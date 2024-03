El ex vicepresidente de la Nación, Carlos Ruckauf, analizó el rechazo del DNU 70/2023 en el Senado este jueves y arremetió duramente contra Martín Lousteau, uno de los legisladores que votó en contra. Con sorna, lo calificó como "mucamo" de Cristina Fernández de Kirchner y dijo que trabajó para Sergio Massa.

Luego de la derrota política que sufrió el Gobierno Nacional, el ex gobernador de Buenos Aires analizó el resultado y, a tono con los libertarios, cargo las tintas sobre el ex Ministro de Economía de CFK. "Este muchacho...el candidato a presidente de Cristina, Lousteau, ¿no quería que fuera en partes?", lo ninguneó, en referencia al pedido del economista de tratar el megadecreto en capítulos separados.

En una entrevista brindada al programa "¿La ves?", conducido por Jonatan Viale en TN, le aclararon que Lousteau es "el presidente del comité nacional de la UCR". "Y bueno, Moreau, Lousteau, dos mucamos", aseveró con ironía. La referencia fue al actual diputado nacional Leopoldo Moreau, dirigente del radicalismo que formó parte del gobierno de Raúl Alfonsín y luego se sumó a la bancada K.

No fue todo. En otro pasaje de la entrevista, hizo referencia a las detenciones de dos ciudadanos jujeños que deslizaron, vía X, que la esposa de Gerardo Morales le había sido infiel al ex mandatario provincial: "Lousteau se la tira de demócrata y cuando Morales hace lo que hace cuando le dicen cornudo, no dice ni mu", disparó, refiriendose al hecho como una "violación profunda de los derechos humanos"

Ruckauf habló de "traición" por parte del kirchnerismo y dijo que el rechazo al DNU puede subsanarse

"Milei va a ganar mañana, lo de hoy es una emergencia ocasional, este DNU es reemplazado por cada una de sus partes, el último DNU pierde vigencia a partir de la vigencia de los otros y se acabo el partido, empezó todo de vuelta", aseveró el ex mandatario provincial, a modo de estrategia. Sin embargo, el DNU todavía continúa vigente a la espera de la sesión de Diputados donde va a tratarse.

En el mismo sentido, se refirió al tratamiento del decreto y los cortocircuitos entre Milei y Victoria Villarruel, quien habilitó la sesión donde cayó el paquete impulsado por el oficialismo. "No hay conflicto entre el Presidente y la Vice", aseveró, agregando que "en esta situación muchos le tiran que la Vicepresidenta habilita una cosa que no podía dejar de habilitar".

Martín Lousteau: "Puertas adentro todos o casi todos los radicales dicen que el DNU es inconstitucional"

"En este DNU está el desarrollo de nuestra gente: el plan gas, el plan litio, el acuerdo con Estados Unidos sobre zona de libre comercio", siguió.

Duro con la UCR, aseguró que si el decreto se tratara en partes le darían el gusto "a los radicales que trabajaron tanto tiempo para Massa y que no saben como seguir chupandole las medias a Cristina".

Finalmente, se refirió a la derrota electoral del Frente de Todos: "Los K traicionaron al pueblo peronista y el pueblo peronista a los traidores les hace tronar el escarmiento, por suerte fue en las urnas. Que no sigan jodiendo porque la gente este enojada".

