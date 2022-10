Los viajes al exterior de funcionarios en escenarios de crisis no suele estar bien visto hacia adentro de los Gobiernos. Con el mundial Qatar 2022 en el horizonte, en el Gobierno señalan que no es el mejor escenario para ir, pero no pueden asegurar que ninguno vaya.

Para evitar estos disgustos la vicepresidente habría bajado la orden de que “ninguno de su ejército camporista aparezca en Qatar, mirando los partidos del Mundial”, según publicó el columnista de PERFIL Roberto García. En su última nota del primero de octubre esto generó “un golpe para cuarentones prósperos o ahorrativos del sector público que habían reservado lugares de preferencia en esa distracción futbolística”. En el entorno de la vice no afirmaron ni desmintieron esta versión, ante la consulta de este sitio.

“Si alguno va, es una bomba”, deslizó a PERFIL una fuente de La Cámpora que sigue de cerca al Gobierno bonaerense. “Sería escandaloso ese momento”, señaló. A un mes y medio no hay ninguna confirmación de que algún funcionario vaya a ir.

En La Cámpora esperan que nadie viaje a Qatar

Un legislador cercano a Cristina Kirchner señaló que no cree que nadie viaje en este escenario. “No sería muy bien visto”. Aunque uno de los hombres más cercanos a Alberto Fernández se lo toma sin demasiada preocupación: “El que quiera ir, que vaya. Yo, ni loco”.

En tanto, Fernando “El Chino” Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias, le dijo a este sitio que va a viajar solamente si Argentina llega a la final. Claro, pero no irá al estadio Lusail, donde el 18 de diciembre se define el campeonato. “Voy a ir a San Antonio Oeste, en Rio Negro, donde vi la última final contra Brasil”, aseguró.

En el Frente de Todos no hay una orden clara de no viajar. La última vez que el Presidente intentó hacer algo parecido fue en diciembre de 2021, pero no fue escuchado por la titular del PAMI, Luana Volnovich. La dirigenta camporista viajó a la paradisíaca isla de Holbox con su pareja, mientras el Gobierno nacional intentaba fomentar el turismo interno.

Volnovich en Holbox

Esto se descubrió después de que se viralizaron videos de ella en México. A pesar de no haber cumplido con la orden presidencial, Alberto Fernández mantuvo a la dirigenta cerca a Cristina Kirchner en el cargo. Con este antecedente a muchos sectores se les complica asegurar que nadie va a viajar al Mundial 2022.

En el Congreso sucede algo parecido. La amplia distinción entre los legisladores del oficialismo hace que no puedan asegurar que ninguno va a ir. Una experiencia reciente es la del diputado por Entre Ríos Marcelo Casaretto que viajó a Recife, Brasil, para ver la final de la Copa América de Basket, que ganó Argentina. Incluso, el propio legislador lo subió a sus redes sociales.

🇦🇷 Argentina CAMPEÓN. Ganó 75 a 73 a Brasil en la final de la Copa América en Recife. Un plantel de 12 grandes jugadores. 100 argentinos y 15.000 brasileros, pero ganamos. Acá estamos!! 🏀🏀 pic.twitter.com/UyVvdD0o8k — Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) September 12, 2022

La tentación en Juntos por el Cambio

En la coalición opositora se da por descontado que el ex presidente Mauricio Macri estará en Qatar 2022, al menos por su rol de titular de la Fundación FIFA. Con el resto de los dirigentes sucede algo similar que en el oficialismo: no hay una clara bajada de línea y la mayoría no ve cómo una buena opción que viajen.

“Me encantaría, pero no voy a ir”, dijo a PERFIL uno de los hombres que se sienta en la mesa chica de Juntos por el Cambio. Incluso, este dirigente, que fue a Brasil 2014, podría ir en representación de su club, pero aclaró que va a “hacer campaña en Argentina” y lamentó que “va a pasar un tiempo sin que vea un mundial”.

Dentro del Congreso la responsabilidad es por partida doble, entiende una de las espadas parlamentarias de Juntos por el Cambio. Además de la mala imagen que podría generar ver a un legislador disfrutar de Qatar 2022, entienden que el oficialismo podría aprovechar esa ventaja para aprobar la suspensión de las PASO.

Por ahora, en ninguno de los bloques se habló formalmente del tema. Dan por descontado que ninguno viaja en esa época. Igualmente, una fuente de Juntos por el Cambio que hace años está en el Palacio Legislativo advierte: “Son tan opas que puede pasar cualquier cosa”.

Los funcionarios de Macri que viajaron en 2018

En el último mundial, Rusia 2018, el entonces presidente Mauricio Macri le pidió directamente a los hombres y mujeres de su Gobierno que no viajaran, según publicó el diario La Nación. Sin embargo, varios lo desobedecieron en medio de una escalada del precio del dólar.

Uno de ellos fue el propio amigo del ex presidente y titular de la AFI, Gustavo Arribas, que apareció en las plateas del estadio Spartak en el partido que Argentina empató 1-1 contra Islandia.

También viajó el intendente de Cambiemos en Ezeiza, Alejandro Granados, junto con su esposa, concejal y ex diputada nacional Dulce Granados. Estos tuvieron peor suerte porque fueron detectados por la transmisión de televisión.