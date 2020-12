Navidad 2020: los políticos resguardaron su intimidad y no mostraron fotos familiares

A diferencia de otros años, la dirigencia política evitó mostrar la intimidad de la cena de Nochebuena e incluso hubo escasos mensajes de Navidad en redes sociales. Hace no mucho tiempo atrás, los 24 de diciembre a la noche se inundaban de imágenes de políticos mostrando qué comían, con quién lo pasaban y varios detalles de la intimidad, para desacartonar su imagen. Sin embargo, la Nochebuena de 2020 fue atípica, como el año en sí: casi no hubo fotos e incluso escasearon los saludos navideños.



El presidente Alberto Fernández saludó a través de su cuenta de Twitter al contar que había visitado un hogar de niños en guarda judicial en el partido bonaerense de Punta Indio: "Que esta Navidad el amor al prójimo se imponga por sobre todo lo demás. Felicidades a todos y a todas".



En esta tarde tan especial estuvimos en el hogar “Ángel Azul” de Las Tahonas, Punta Indio, donde Elena contiene y brinda amor a chicos en guarda judicial.



Que esta Navidad el amor al prójimo se imponga por sobre todo lo demás.



Felicidades a todos y a todas. pic.twitter.com/b6y5u2u4g5 — Alberto Fernández (@alferdez) December 25, 2020





"En esta Navidad quiero enviarle un fuerte abrazo a los y las argentinas. Nos merecemos este momento de celebración luego de un año tan difícil para todos y todas... pero que sea con responsabilidad y con los cuidados necesarios. Los y las quiero mucho", escribió la vicepresidenta, Cristina Kirchner.



En esta Navidad quiero enviarle un fuerte abrazo a los y las argentinas.



Nos merecemos este momento de celebración luego de un año tan difícil para todos y todas... pero que sea con responsabilidad y con los cuidados necesarios.



Los y las quiero mucho ♥️ pic.twitter.com/f3fXzHKj9E — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 24, 2020





Al contrario, el ex presidente Mauricio Macri no realizó ninguna publicación en ninguna de sus redes sociales, aunque su esposa, Juliana Awada, publicó una foto de ella en la Patagonia con el saludo: "Les deseo una muy feliz Navidad y con mucho amor".



De su espacio político sí escribieron mensajes el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la presidenta del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich. "Les deseo muy feliz Navidad a todos. Este año es más especial que nunca, así que espero que estén compartiendo un lindo momento con sus familias", manifestó el mandatario local, mientras que la ex ministra de Seguridad publicó: "Ojalá que en estas fiestas puedan estar al lado de sus seres queridos. Este 2020 los argentinos sufrimos el aislamiento como pocos, pero estoy segura de que el próximo año nos encontraremos más unidos, defendiendo la libertad, la educación y la democracia. ¡Felicidades!".





Les deseo muy feliz Navidad a todos 🎄 Este año es más especial que nunca, así que espero que estén compartiendo un lindo momento con sus familias. — Horacio Rodríguez Larreta ✋🏼🧼🤚🏼 (@horaciorlarreta) December 25, 2020

En tanto, la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, recurrió a una cita bíblica para la ocasión, con un mensaje subliminal crítico hacia el Gobierno: "Dice Isaías 9, `el país que vivía en la oscuridad vio la luz, el príncipe de la paz´. Feliz Navidad".





Por su parte, el ministro de Salud, Ginés González García, afirmó que se termina "un año tan especial y cargado de emociones" y añadió: "Sólo tengo palabras de agradecimiento por el compromiso social de cada uno de ustedes en este año tan difícil. Les deseo, de todo corazón, que tengan unas hermosas fiestas. No serán como siempre, pero con responsabilidad y compromiso, saldremos adelante. Cada día falta menos".





Les deseo, de todo corazón, que tengan unas hermosas fiestas. No serán como siempre, pero con responsabilidad y compromiso, saldremos adelante. Cada día falta menos. #ArgentinaUnida — Gines González García (@ginesggarcia) December 24, 2020





La ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal fue de las pocas que mostró algo de la intimidad familiar y publicó una foto de la mesa dispuesta en la casa de sus padres antes de la cena: "Agradezco que puedo estar con mis padres y mi hermano recibiendo la Navidad después de tanta distancia. Y espero que a ustedes les pase lo mismo. Que esta noche estemos más juntos que nunca, con mucho amor y mucha salud".

En tanto la primera dama, Fabiola Yañez, posteó en su cuenta de Instagram una foto con el presidente Alberto Fernández con un texto enigmático.