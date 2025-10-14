“No soy la mejor política”: la autocrítica de Virginia Gallardo que generó repercusión

En tiempos donde la política suele estar marcada por egos y confrontaciones, la candidata a diputada nacional Virginia Gallardo sorprendió con una autocrítica que generó repercusión: “Soy esto, estoy dando lo mejor que puedo. Seguramente no soy la mejor política que tengan, pero es rodearse de los mejores”.

La frase llega en un momento en que La Libertad Avanza es criticado por falta de transparencia, por lo que sus palabras se leen como un llamado a recuperar la confianza y la credibilidad. También reflejan el espíritu de una exvedette que asume sus limitaciones sin resignar compromiso: “Seguramente me vengan a buscar y no me importa. Hay que hacer las cosas bien”.

Virginia Gallardo junto al presidente Milei

La actriz mostró un fuerte apoyo al Gobierno de Javier Milei, con quien "estudió economía", según contó, al punto de quedar en el centro de la polémica por difundir noticias falsas contra artistas críticos de La Libertad Avanza. En agosto de 2025 fue confirmada como candidata a diputada nacional por la provincia de Corrientes por el oficialismo, de cara a las elecciones legislativas de octubre.

Gallardo criticó a Bullrich por el caso Loan

La campaña de La Libertad Avanza volvió a sacudirse cuando Virginia Gallardo apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su manejo del caso Loan. “Se hizo todo mal. Las fronteras no estaban controladas”, afirmó y colocó a la administración nacional bajo la lupa por las fallas estatales que rodearon la desaparición del niño.

“La ministra tiene que hacerse cargo de la seguridad”, señaló, sintetizando el malestar que se instaló en la provincia desde junio de 2024, cuando el caso expuso grietas graves en los controles fronterizos y en la prevención de redes de trata.

El impacto político se sintió rápidamente en Corrientes, luego de que sectores de la oposición pidieran respuestas concretas, mientras el oficialismo quedó obligado a explicar por qué desde el Estado no se garantizan los controles básicos.

La pregunta sobre economía: “No me hagas pisar el palito”

La candidata a diputada también fue noticia este lunes por un incómodo momento que vivió al aire de radio Rivadavia con Jonatan Viale, a quien le advirtió: "No me hagas pisar el palito".

"¿Qué va a pasar con la economía? ¿Compro dólares? ¿Apuesto por el peso?", le preguntó el conductor. Incómoda con la pregunta, Virginia Gallardo respondió: "Por lo pronto veo los números del día de hoy, ya mañana no sabemos en este país. Hay mucha expectativa por la visita del presidente con Trump en Estados Unidos, y hoy los números son mejores que antes, por lo pronto mejores que ayer".

"Jamás te diría que compres sólo dólares. No me hagás pisar el palito, Jony. Porque yo también estuve de ese lado", lanzó Virginia Gallardo, quien cerró con la siguiente frase: "Deseo lo mejor para este país como todos. Lo que Virginia desea para este país es probablemente lo que quieras vos, lo que quiera Morando o cualquier persona que nos está escuchando".

