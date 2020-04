Parrilli sobre las sesiones virtuales: "Si la Corte dice que no, la vicepresidenta tomará una decisión"

Oscar Parrilli, senador nacional, instó a la Corte Suprema de Justicia a que se expida antes o en la reunión de acuerdo de la próxima semana sobre el planteo hecho por la vicepresidenta, Cristina Kirchner, para determinar la validez que tendrían las eventuales normas en caso de aprobarse durante las sesiones virtuales.

"No vamos a hacer conjeturas a futuro. Si la Corte dice que no, la vicepresidenta tomará una decisión. Espero que la Corte abogue por la seguridad jurídica", manifestó el referente del Frente de Todos en diálogo con El Destape Radio.

El ex director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), remarcó que la ex mandataria "le consulta a la Corte sobre todo porque se habla de gravar a grandes fortunas", dijo en relación al proyecto de ley que elabora el oficialismo, con Máximo Kirchner y Carlos Heller como referentes, para establecer un impuesto extraordinario a la riqueza.

En caso de aprobarse en el Congreso, la iniciativa alcanzaría a unas 15.000 personas y espera recaudar unos 800 millones de dólares. Debido a que las sesiones parlamentarias están paralizadas por la cuarentena, la presidenta del Senado acudió a la Corte Suprema el miércoles pasado para solicitar una declaración de certeza, en busca de aclarar si una eventual sesión parlamentaria virtual tendría validez legal.

En ese sentido, Parrilli insistió en que se busca tener "seguridad jurídica sobre temas sensibles" y expresó: "Esperamos que la Corte se expida antes o durante el acuerdo del próximo martes".

Este miércoles, la vicepresidenta se refirió mediante una publicación en sus redes sociales al pedido que realizó ante la Corte, y cuestionó a los funcionarios judiciales. Como adelantó PERFIL, el máximo tribunal rechazará en las próximas horas la petición de consulta, actitud que la vicepresidenta vinculó a la resistencia al proyecto de impuesto a la riqueza que impulsa el Frente de Todos.

"Como viste en los casos Fayt y Bussi, cuando la Corte Suprema tiene la voluntad de 'proteger y garantizar derechos'… hay caso. Claro que siempre es bueno analizar qué derechos son los que quieren proteger y garantizar", sostuvo la expresidenta al compartir algunos de los mensajes de Graciana Peñafort, abogada y directora de Asuntos Jurídicos del Senado.

Entre otras cosas, Peñafort apuntó al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, quien dictaminó ayer que el tema no es competencia del máximo tribunal. "¿Por qué Casal dice que no? Porque si esta sesión virtual no está legitimada el impuesto a las grandes fortunas puede ser impugnado judicialmente", afirmó.

