Cristina Kirchner: "Cuando la Corte Suprema quiere resolver un asunto, lo hace"

Cristina Fernández de Kirchner volvió a cuestionar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por negarse a tratar su pedido para que el Congreso pueda sesionar de manera virtual en plena cuarentena. Como adelantó PERFIL, el máximo tribunal rechazará en las próximas horas la petición de consulta, actitud que la vicepresidenta vinculó a la resistencia al proyecto de impuesto a la riqueza que impulsa el Frente de Todos.

CFK pasó varias semanas en segundo plano, ante el protagonismo del presidente Alberto Fernández en la lucha contra el coronavirus y el escándalo que generó su viaje a Cuba días antes del inicio del aislamiento obligatorio. La expresidenta quebró esa tendencia este miércoles 22 de abril, cuando acudió a su cuenta de Twitter para cargar contra los ministros de la Corte. Allí compartió una serie de mensajes de Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado que esta semana se convirtió en su principal alfil en la disputa con el máximo tribunal.

Imperdible hilo de twits en el que Graciana Peñafort, Directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, explica que cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación quiere tratar y resolver un asunto, lo hace… independientemente de cualquier legislación y jurisprudencia… https://t.co/1eNshHWTEg — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 22, 2020

"Como viste en los casos Fayt y Bussi, cuando la Corte Suprema tiene la voluntad de 'proteger y garantizar derechos'… hay caso. Claro que siempre es bueno analizar qué derechos son los que quieren proteger y garantizar", completó Cristina tras compartir algunos de los mensajes de la abogada. La úiltima oración parece referirse al proyecto de impuesto a la riqueza que impulsa el oficialismo, con Máximo Kirchner y Carlos Heller a la cabeza, para financiar la asistencia sanitaria y económica ante la crisis del covid-19.

Graciana Peñafort: "Lo que no quiere Rosenkrantz es que salga el impuesto a la riqueza"

De aprobarse, la iniciativa alcanzaría a unas 15.000 personas y espera recaudar unos 800 millones de dólares. Ante un Congreso paralizado por la cuarentena, la presidenta del Senado acudió a la Corte Suprema el miércoles pasado para solicitar una declaración de certeza, en busca de aclarar si una eventual sesión parlamentaria virtual tendría validez legal. Así, se quiere evitar que el proyecto sea declarado inconstitucional en caso de ser aprobado con ese sistema. Desde Juntos por el Cambio rechazan la iniciativa y reclaman sesiones presenciales, mientras el máximo tribunal se prepara para negarse a tratar la cuestión planteada por el oficialismo.

Peñafort ya había cuestionado a la Corte Suprema por el "cachivachismo" de demorar la respuesta. "Lo que no quiere Rosenkrantz es que salga el impuesto a la riqueza", lanzó la abogada. Este miércoles también apuntó contra el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, quien dictaminó ayer que la cuestión no es competencia del máximo tribunal. "¿Por qué Casal dice que no? Porque si esta sesión virtual no está legitimada el impuesto a las grandes fortunas puede ser impugnado judicialmente", sostuvo.

La funcionaria del Senado incluso fue más allá en sus críticas contra el procurador interino, que ocupa el cargo por la falta de acuerdo para aprobar el pliego de Daniel Rafecas: "Casal es el escudo de protección que dejó Macri para proteger a Stornelli y ahora para que 11.000 personas no paguen el impuesto a las grandes fortunas", lamentó.

