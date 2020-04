Graciana Peñafort: "Lo que no quiere Rosenkrantz es que salga el impuesto a la riqueza"

Graciana Peñafort criticó este jueves 16 de abril al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, porque "decidió no tratar" la solicitud por parte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para definir la legalidad de realizar sesiones del Congreso a distancia y con modalidad virtua. "Conteste lo que conteste la Corte, el Senado va a sesionar igual", expresó la directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación a través de sus redes sociales "Lo que no quiere Rosenkrantz es que salga el impuesto a la riqueza", recalcó

En un extenso hilo en su cuenta de Twitter, la abogada sostuvo: "Quienes me leen saben que creo que el poder judicial, o mejor dicho los jueces de este país, salvo contadas excepciones son un cachivache. Pero hoy la Corte Suprema en general y Rosenkrantz en particular alcanzaron limites pocas veces vistos en materia de cachivachismo". Acto seguido, compartió parte del texto de la presentación realizada por la titular del Senado: "Ayer presentamos una acción declarativa de certeza. La firmo @CFKArgentina como presidenta del Senado de la Nación. En ella le pedimos a la Corte Suprema que disipe esta incertidumbre", escribió.

"Hay que debatir un impuesto especifico, que es el impuesto a las grandes fortunas ¿Que implica en los hechos el proyecto que se quiere discutir? Que si le cobras el 1% de impuestos a las 12 mil megafortunas que existen en la Argentina, el Estado tiene dinero para pagar más de 6 meses de la IFE, esto es la asistencia a quienes no pueden salir a trabajar por la pandemia. Los que se cagan de hambre para que nadie muera", argumentó la letrada.

Peñafort recordó que para discutir ese proyecto "es necesario que sesione el Congreso porque Alberto Fernández no puede sacarlo por decreto". En este sentido, sostuvo que "la constitución nacional prohíbe que el presidente dicte decretos en materia tributaria" y afirmó: "Resulta que en el reglamento de Senado hay un artículo que dice: ‘Los senadores constituyen Cámara en la sala de sus sesiones y para los objetos de su mandato, salvo en casos de gravedad institucional’ (art.30).

"Hay quienes entienden que dicho artículo permitiría a Senado sesionar virtualmente es decir por internet. Hay quienes entienden que no", continuó la funcionaria parlamentaria. Luego recalcó que ante "la situación de incertidumbre" y "el daño evidente que significaría trasladar a los senadores a CABA (están en sus provincias) o frente al daño de hacer sesionar al senado y que esas sesiones no sean válidas, optamos por despejar la incertidumbre, que es para lo que se legisló la acción declarativa de certeza".

"Teníamos algo a favor, el lunes 13 de abril la propia Corte había dispuesto hacer acuerdos virtuales, esto es con los miembros en sus casas y por internet. Es la acordada 11/2020. En lo que importa en este hilo, dice la Acord. 11/20 que los ministros de la Corte podrían sesionar en forma virtual, como excepción a lo que dispone a ley", expresó, y argumentó: "Si decidimos que no es válido que el Senado sesiones virtualmente tenemos que traer a los senadores, arriesgando la salud las vidas y las de sus familias y las de colaboradores".

Peñafort reveló que "la Corte iba a decidir si trataba o no el tema con su nueva modalidad de acuerdo virtual, que no aplica a tiempos de normalidad, sino a tiempos como estos". Acto seguido, dijo que "Rosenkrantz anoche decidió NO tratarlo. Y dispuso suspender el acuerdo virtual de hoy porque por un lado no quiere definirse en el tema y tampoco quiere quedar públicamente (como) obstáculo".

"Lo que no quiere Rosenkrantz es que salga ese impuesto. Así que suspendió el acuerdo. Total sabe que le van a dar impunidad los megamillonarios y los medios. Y porque sabe que si dice que no y sesionan los senadores físicamente y se muere alguno, va a ser su culpa. Y si dice que si, sale el impuesto. Así de miserables son todos", continuó la abogada.

Pueden insultame, no me importa. Pueden decirme gorda , lo soy desde los 8 años. Pueden mandarme un ejercito de trolls, ya he sobrevivido a todo eso.

"Alguien me dijo quiénes fueron los que operaron a Rosenkratz, pero no voy a decirlo. Pero si voy a contar que hasta ayer el Bloque de Cambiemos pedía sesión virtual... y hoy se presentaron diciendo que no, que ya no quieren mas sesión virtual, que tiene que hacerse sesión presencial. Lo único que tengo para decir es que esta vez ponen vidas y salud en riesgo para proteger el 1% de la riqueza 12 mil millonarios", aseveró.

Y concluyó: "Porque conteste lo que conteste la Corte, el Senado va a sesionar igual. Porque del otro lado del estudio de TV, hay 8 millones de personas. Ocho millones de personas que reciben la IFE, y que se cagan de hambre para que ellos , vos, mis viejos , yo misma y hasta Rosenkratz no nos enfermemos de una enfermedad que es 10 veces más letal que la gripe. Y que no distingue entre ricos y pobres".

Sus mensajes generaron en las redes cientos de respuestas y hasta frases agresivas. "Pueden insultarme, no me importa. Pueden decirme gorda, lo soy desde los 8 años. Pueden mandarme un ejército de trolls, ya he sobrevivido a todo eso. A lo único que no he sobrevivido y ustedes tampoco es al Coronavirus. Y quiero que vivamos todos para contarlo", contestó la abogada.

