Graciana Peñafort cruzó a Clarín por su designación en el Senado

Un nuevo debate en torno al rol de los medios tuvo lugar este jueves 16 de enero cuando la abogada Graciana Peñafort cuestionó un artículo del diario Clarín sobre su designación como directora general de Asuntos Jurídicos del Senado. La letrada reprochó que el artículo en cuestión no estuviese firmado y que no la hayan llamado para chequear la información, para luego desmentir diversos puntos de la publicación. "Ustedes instalan un tema y después no se retractan", criticó al matutino.

"Nombraron a Graciana Peñafort como directora de Asuntos Jurídicos del Senado", reza el título del artículo publicado en la web y en la edición impresa de Clarín. La abogada, que entre otros defendió a Héctor Timerman en la causa por presunto encubrimiento de la AMIA, acudió a Twitter para hacer su réplica. "Esta polémica abogada abre este polémico hilo. Lo primero que quiero señalar es que polémico de verdad es que la nota que publican no lleve firma", planteó. "Un poco de ternurita me da el periodista que no se animó a firmar la nota. Lo segundo es agradecerle porque al menos sabe escribir mi nombre bien. Eso me parece una mejora realmente sustancial en términos de la relación con Clarín", agregó luego.

1. A proposito de la nota de Clarin que me alude, esta polemica abogada abre este polemico hilo.

Lo primero que quiero señalar es que polemico de verdad es que la nota que publican no lleve firma. https://t.co/DNFqCWY399 — Graciana Peñafort (@gracepenafort) January 16, 2020

Peñafort remarcó que su designación en el Senado, dispuesta por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se formalizó el 11 de diciembre de 2019, más de un mes antes de la publicación. "Si le pagan por publicar primicias, medio que el pobre hombre se debe morir de hambre", ironizó. Acto seguido, se refirió al mote de "abogada tuitera" que la nota le endilga. "Para el cargo (en el) que fui designada se requiere ser abogado. Lo soy. Así que lo de usar tuiter seria como un bonus track. Entiendo que les fastidie que les conteste las notas", comentó.

"Si ustedes escribieran bien la info, no haría falta que yo les contestara. La libertad de expresión es eso: ustedes tienen derecho a decir cosas, aún cuando sean ganzadas (sic) y yo, como todos, tenemos derecho a contestar", afirmó luego la letrada.

A quiénes eligió Cristina Kirchner como autoridades en el Senado

Al repasar su curriculum, Peñafort sostuvo: "Fui la abogada de Héctor Timerman. Uno de mis mayores orgullos. Y uno de mis mayores dolores también. Porque Héctor era mi amigo y se murió, víctima de una de injusticias mas crueles que vi en mi vida". "Y ustedes fueron participes de su sufrimiento. Porque mintieron", le reprochó al matutino, en referencia a la decisión del juez federal Claudio Bonadio a principios de 2018 de impedir su salida del país para tratar el cáncer de pulmón que sufría el excanciller, fallecido el 30 de diciembre de ese año.

"También soy abogada de muchos ex funcionarios K. A los que Clarín persigue y estigmatiza sin derecho a defensa. Y no pienso quedarme callada ante lo que está mal. Porque soy abogada. Estudié para defender el Estado de derecho y voy a honrar el titulo que juré hace años", agregó.

Peñafort respondió también a las acusaciones de "ñoqui" que en el artículo se atribuyen a "las redes sociales" por su anterior cargo de procuradora ante la Corte Suprema por la provincia de Santa Cruz. "Sobre mi trabajo en Santa Cruz, en efecto fui la procuradora ante la Corte por la provincia. Hace varios años Jorge Lanata sacó un informe donde me trataba de ñoqui. No lo era. Hacía mi trabajo y lo hice hasta el 10 de diciembre, que renuncié para poder asumir en el Senado", expresó en Twitter.

Graciana Peñafort contra Majul: "Algunos buscan sus 5 minutos de fama"

La abogada además cuestionó el dato sobre su sueldo en ese cargo, que la nota ubica en 120 mil pesos mensuales. "Me divierte mucho que para saber cuánto ganaba como procuradora en Santa Cruz, consulten a una fuente de la legislatura porteña (?). Se nota que la fuente les vendió verdura, porque mi ultimo sueldo en Santa Cruz fue menos de la mitad del monto que consignan", aclaró. "¡Cómo me rompieron las pelotas con mi trabajo en Santa Cruz! Porque eso hacen ustedes, instalan un tema y después no se retractan. Cada 2x3 aparecían noticias sobre casos que yo llevaba en representación de la provicia y no faltaba el boludo que me seguia diciendo ñoqui", lamentó luego.

"Mi teléfono lo tienen casi todos los periodistas, no solo de Clarín, sino de la mayoría de los medios. La nota esta escrita con los codos, lo cual me parece imperdonable, y ahora que salio impresa, me fastidia mucho que hayan quitado el 'polémica'. ¡Era lo que mas me gustaba!", ironizó al concluir el hilo.

FF