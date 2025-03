Confirman que este miércoles Facundo Manes denunciará a Santiago Caputo "por amenazas"

El diputado radical Pablo Juliano confirmó que este miércoles se presentará ante la justicia la denuncia contra el asesor presidencial de Javier Milei, Santiago Caputo. El legislador de Democracia Para Siempre se encontraba junto a Facundo Manes cuando su par fue increpado en el Congreso durante la Asamblea Legislativa.

"La denuncia se va a presentar mañana, por amenazas, se va a hacer en tribunales y nos están ayudando abogados penalistas y constitucionalistas, por tratarse de un diputado y en el recinto. No es que fue un mensajito, fue a los ojos de todo el país", adelantó el legislador en diálogo con Radio Mitre.

Al respecto de la agresión sufrida por el legislador radical, Juliano detalló: "Yo escuché desde las bancas 'te voy a hacer mierd*', 'vos no estás limpio y 'no me conoces'". "El Gobierno realmente sabe que estuvo mal", aseveró y remarcó que "es gravísimo lo que pasó".

"Es una escena construida por parte del gobierno que se les salió del libreto, otra vez aparece en escena Santiago Caputo extralimitándose", señaló el legislador y sostuvo que "la transmisión de la Asamblea Legislativa fue paupérrima y mediocre".

Sobre el momento exacto del ataque contra el diputado de Democracia Para Siempre, explicó que "lo que hizo Facundo Manes fue mostrarle la Constitución al Gobierno, al Presidente de la Nación y las gradas" y que "en ningún momento le faltó el respeto a nadie".

"La escena empieza ya cuando estábamos sentados en nuestras bancas y le empieza a gritar a Manes, no tenía por qué estar ahí. Le decía que lo conocía, que estaba sucio", detalló y añadió que Caputo "en todo momento le recrimina que Manes no estaba en derecho de decirle nada al Presidente".

Asimismo, Juliano reclamó que el mismo sábado intentó realizar la denuncia en la comisaría del Congreso y profundizó: "No había personal, me tuvieron una hora y pico esperando y me fui sin hacerla. Es una vergüenza eso y es una vergüenza todo el operativo de seguridad".

"La idea es que esto no quede en letra muerta. La búsqueda de la denuncia es que no van a poder con nosotros", argumentó sobre la presentación que realizará este miércoles Manes ante la justicia y concluyó: "Lo que le preocupa al gobierno es tapar todas las semanas con un escándalo distinto el problemón que tiene con las criptomonedas".

