Para Horacio Verbitsky, el Gobierno "quiere pudrir los comicios"

"Estoy preocupado porque me parece que el grado de manipulacion que el Gobierno nacional está dispuesto a practicar en las elecciones del domingo es para parar las antenas y estar preocupado", advirtió el periodista Horacio Verbitsky en el programa radial Habrá Consecuencias, emitido por El Destape Radio, e incluso deslizó algunos detalles de cómo cree que el Ejecutivo nacional puede "pudrir los comicios".

El fundador de El Cohete a la Luna se refirió en la entrevista al operativo a cargo del ministerio de Seguridad para la realización de las elecciones del domingo 27 de octubre, lo cual vinculó a ese presunto intento de manipulación. "El Gobierno quiere pudrir los comicios", remarcó, y en ese sentido señaló: "La ley vigente, que con modificaciones rige dese hace muchísimos años, crea un comando electoral a cargo de un jefe de las Fuerzas Armadas que se encarga de la custodia de los comicios y de todo lo que tiene que ver con la seguridad de las elecciones. Pero, esto tiene una historia, recién en 1916 hubo por primera vez elecciones libres en la Argentina y como parte de la famosa Ley Sáenz Peña, se estableció que la custodia de los comicios iba a estar en manos de las Fuerzas Armadas (FFAA)", narró.

El periodista agregó que "las Fuerzas Armadas en ese momento connotaban una garantía de imparcialidad, alguien que no se iba a meter a favorecer o desfavorecer a ningún candidato en las elecciones". "Esto rigió durante más de un siglo, a pesar que el rol de las FFAA cambió por los golpes de Estado y todo lo que ha ocurrido, pero lo que no había ocurrido hasta ahora era que el Gobierno nacional procurara una injerencia en los lugares de votación y en los comicios al margen del comando electoral", continuó.

Fraude electoral: todo lo que tenés que saber para las elecciones de este domingo

Eel excolumnista de Página/12 detalló luego: "El miércoles 23 los apoderados de cada partido político recibieron una carta de la Cámara Nacional Electoral donde les informaban que el Ministerio de Seguridad ponía a disposición de los partidos una línea de teléfono confidencial para resolver casos de eventuales situaciones de seguridad que ocurrieran durante la jornada electoral y fuera de la competencia del Comando General Electoral, pero el tema es que no hay nada fuera de la competencia de este comando porque está creado justamente para esos temas".

En esa línea, el "perro" prosiguió: "Al día siguiente de esto, (Jorge) Landau y otros apoderados del PJ, se presentaron ante la jueza electoral (María) Servini de Cubría para denunciar esto y manifestar su total oposición a estas medidas fuera de los canales institucionales establecidos para el día del comicio por la legislación vigente". Y añadió: "Patricia Bullrich se comunicó con Landau y le pidió que no hiciera la denuncia porque ellos no pretendían intervenir dentro de la competencia del Comando Electoral, pero no es así porque los lineamientos que el Ministerio le impartió a esa fuerza de seguridad son para avanzar sobre la jurisdicción de las Fuerzas Armadas a través de brigadas de despliegue rápido de las fuerzas de seguridad".

El operativo de seguridad de Bullrich despertó críticas

Verbitsky leyó durante la entrevista los puntos de la circular que describe las tareas a realizar por las fuerzas de seguridad a cargo de la ministra y sentenció: "Han creado un comando paralelo que sale de la vereda, entra a las escuelas y pueda dar lugar a conflictos peligrosos, serios". Y acotó: "Acá se está analizando una situación grave, una irregularidad al margen de la ley, por parte del Poder Ejecutivo Nacional por medio del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich".

"El Gobierno lo que necesita de esta elección es que la fórmula del Frente de Todos baje a 44,5%. Y es altamente sospechosos todas estas medidas que están tomando que obligan a estar muy atentos. Cristina Fernández de Kirchner ha dicho que están muy atentos, pero hay que estar prevenidos. Por supuesto que si se confirmara lo que ha dicho el grueso de las encuestas de que la diferencia se va a ampliar, nada de esto va a tener relevancia. Pero si hubiera una votación más reñida, cada punto cuenta para la finalidad del Gobierno y además no podemos ignorar lo que pasó el domingo pasado en Bolivia", manifestó el periodista.

"Aquí lo que hay son indicios serios de que el Gobierno está pensando en una forma seria de manipulación de los datos y de pudrición de los comicios", concluyó en su análisis.

F.D.S./H.B.