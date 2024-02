La diputada y ex candidata a gobernadora por La Libertad Avanza, Carolina Píparo, usó sus redes sociales para contestar a las críticas que le llegan tanto del presidente, Javier Milei, como de sus adherentes. “Paren con la agresión y la pavada”, posteó luego de ser criticada al integrar la lista de “traidores” que votaron en contra algunos artículos del proyecto de Ley ómnibus.

"Paren con el relato de amigo/enemigo que ya lo vimos mil veces y no funciona", escribió Píparo en X (ex Twitter). "Fuimos a elecciones para ser una fuerza distinta a eso, no para repetir errores", continuó.

Su posteo se dio luego de que varios usuarios se sumaran a calificarla de traidora y unirla al legislador de Hacemos Coalición Federal Nicolás Massot o, incluso, a la legisladora del Frente de Izquierda, Myriam Bregman.

La lista de "traidores" por la Oficina del Presidente

Cuando el proyecto de ley volvió a comisiones, la Oficina del Presidente publicó una lista de “traidores” que votaron en contra de algunos artículos, entre ellos fue incluida Píparo que los acusó de tener "prácticas fascistas".

"Destaca la traición a sus votantes por parte de todos los bloques que le dieron la espalda a sus promesas de campaña por una Argentina distinta. El pueblo jamás olvidará los nombres de aquellos que, pudiendo facilitar las reformas que fueron elegidas por el 56% de los argentinos, decidieron seguir haciéndole el juego a la casta", señalaron en ese tuit de la presidencia, difundido en los primeros minutos del pasado miércoles.

Además de Piparo aparecieron otros diputados, como Facundo Manes (UCR; ya se había expresado contra la Ley Ómnibus en la votación en general), Julio Cobos (UCR), Florencio Randazzo (Hacemos Coalición Federal) y Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal).