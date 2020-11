Patricia Bullrich: "En Juntos por el Cambio no somos talibanes, no hay duros"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se refirió este lunes 9 de noviembre a las distintas posturas en Juntos por el Cambio y aseguró: "No somos talibanes, no hay duros". "No hay que confundir firmeza con radicalización", agregó la ex ministra de Seguridad que también apuntó contra el oficialismo: "El gobierno ya casi no es republicano".

"Cuando fuimos gobierno, el kirchnerismo no nos votó nada. Nosotros no hacemos lo mismo, en vez de votar en contra, nos abstenemos. En Juntos por el Cambio no somos talibanes, no hay duros. Yo no soy dura, soy firme. No hay que confundir firmeza con radicalización", expresó Bullrich en diálogo con TN.

La ex funcionario también criticó al gobierno de Alberto Fernández y apuntó a su relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner: "Que la vicepresidenta le hable por carta al presidente es una anomalía. Hizo muchas aclaraciones para marcarle la cancha al presidente como 'no te creas que el poder es tuyo' y le da órdenes".

Patricia Bullrich protagonizó el 8N en Córdoba y recordó el banderazo de 2012 contra Cristina

En esa línea, criticó el llamado al diálogo de Cristina: "En vez de llamar a los partidos, llaman a los gobernadores. Ellos querrán lo que les conviene. Casi todos los gobernadores quieren sacar las PASO. El gobernador es juez y parte. Quieren el sistema político que requiera menor discusión interna partidaria. Siempre el gobernador va a querer la mejor cancha para él".

"No es un llamado al diálogo sincero. Se tiene que llamar a los partidos. Es un diálogo sin temario, sin nada qué hablar. La disposición siempre está abierta. No quiero un diálogo mentiroso. Pongamos todo para que la Argentina deje de ser un país trabado, sin privilegios, sin trabas. Pongamos el tema laboral", agregó Patricia Bullrich.

Asimismo, la presidenta del PRO aclaró: "Juntos por el Cambio siempre va a estar para ayudar al país. Tienen que sentarse los que están dentro del gobierno".

Bullrich sobre el fallo de la Corte: "No es de 10, pero tampoco es cristinista"

En cuanto a los banderazos opositores, opinó: "Yo creo que los banderazos significan un encuentro que ha tenido una gran cantidad de gente y ciudadanía que sienten que tienen muchas cosas por decir. Quiere a la Argentina con división de poderes, cultura del esfuerzo, del mérito, una Argentina republicana, respetuosa de la libertad privada".

"La gente siente una injusticia por las pérdidas de trabajo. Hay una salida a la calle de las ideas que expresamos en Juntos por el Cambio. Se creó un republicanismo popular con ganas de expresarse y sacar las ideas del clóset. Había miles de jóvenes defendiendo la libertad, la empresa, el trabajo. El gobierno ya casi no es republicano", añadió.

En ese sentido, la ex ministra de Seguridad manifestó: "Hubo falta de libertades durante la cuarentena, como en el caso de Formosa. Es inexplicable".

Además, habló sobre el fallo de la Corte Suprema sobre los jueces trasladados: "En los banderazos se sintió una recuperación de la libertad. Se pidió que se queden Bruglia y Bertuzzi para que hagan justicia por el tiempo que queda. No estamos satisfechos con la decisión de la Corte. Me parece importante que los jueces hayan aceptado quedarse. Me impresiona la cantidad de jóvenes que pedían que se quedaran en sus cargos".

EuDr