La ministra de Seguridad Patricia Bullrich habló este viernes 15 de diciembre sobre el protocolo antipiquetes que presentó en el día de ayer para el “mantenimiento del orden público”. Frente a los cuestionamientos de organizaciones sociales, aseguró que “nadie les va a impedir el derecho constitucional” de protestar a quienes quieran hacerlo.

“Si quieren tener un lugar donde protestar nadie les va a impedir el derecho constitucional”, dijo Bullrich, y puso como ejemplo que los manifestantes podrán “ir por la vereda” o “irán a una plaza”.

“La Argentina necesita orden porque sin orden no hay libertad, y sin libertad no tenemos progreso”, aclaró la ministra de Javier Milei respecto de la decisión de poner en práctica el nuevo protocolo de las fuerzas de seguridad. Las medidas, anunció, apuntan a asegurar la libre circulación en rutas y calles ante protestas con piquetes o bloqueos.

Punto por punto, las medidas del protocolo antipiquete anunciado por Patricia Bullrich

En palabras de Bullrich, “la protesta se ha hecho ya algo que parece diario y permanente, y la situación de la gente no ha mejorado”, dijo en diálogo con Lanata sin Filtro (Radio Mitre). Y, en ese sentido, se refirió a los movimientos sociales al señalar que no pueden obstaculizar “que otros argentinos pierdan su salario, su día de trabajo o no sean contratados porque viven en la zona sur y tiene que cruzar el Puente Pueyrredón, que está todos los días tomado”.

“Esto no es una provocación del gobierno contra ninguna organización, simplemente queremos cambiar el paradigma. ¿Por qué si no se van a suspender los planes sociales va a haber una marcha? Podemos hacerlo con convivencia”, aclaró.

Respecto del accionar que tendrán en el nuevo protocolo las cuatro fuerzas federales y el servicio penitenciario federal, Bullrich dijo que el plan contempla el uso de “armas no letales“, es decir, pistolas Taser.

“Lamentablemente nos encontramos con que las cien Taser que habíamos comprado nosotros, las llevaron a Estados Unidos para cambiar el modelo y no las tenemos. Así que ahora no sé cuándo las podremos volver a traer”, dijo.

Antes del anuncio de Bullrich, las organizaciones piqueteras advierten: "No se puede vulnerar el derecho a manifestarse"

Custodia del expresidente Alberto Fernández: la explicación de Bullrich sobre el decreto que firmó y luego borró

En relación a la polémica que se generó por un decreto que había firmado Alberto Fernández, que luego ella anunció que derogó –aunque luego la publicación fue borrada de sus redes sociales– la titular de la cartera de Seguridad afirmó que el decreto que había firmado el ex jefe de Estado “es formal” y que “en ningún lado dice que es la custodia de Alberto Fernández, lo que hace es pasar la custodia presidencial a la Casa Militar, nada más”.

El ex mandatario nacional había aclarado que el decreto 735/23 "solo puso la dependencia funcional del servicio de custodias de los expresidentes y vicepresidentes en la Órbita de la Casa Militar y la Secretaria General, organismos que siempre tuvieron la función de custodia del Presidente en ejercicio".

Sobre esto, Bullrich no dio más precisiones y argumentó su postura: “Todo presidente tiene que tener custodia del Estado. Lo que pasa es que si mi criterio es que va a servir toda la vida, nosotros podemos buscar soluciones. Una solución es, por ejemplo, hacer un convenio con la Policía de España para que sea la Policía de España la que tome esa responsabilidad”, amplió, al tiempo que aclaró que esta idea se fundamenta en que “no hay plata”.

AG / Gi