Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, expresó que el Gobierno ensaya un "nuevo intento de disciplinamiento, de infundir el miedo y temor" para condicionar el derecho a huelga. "Vamos a seguir en las calles”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Rodolfo Aguiar es secretario general de ATE Nacional. Fue secretario general de la CTA Autónoma de Río Negro hasta 2023 y secretario general del Consejo Directivo de ATE Río Negro.

Nuria Am: ¿Cree que es aplicable o no el protocolo antipiquetes de Bullrich? ¿Es en verdad esto para generar una nueva idea de lo que puede ser la manifestación social en Argentina?

Nosotros no lo vamos a aceptar bajo ningún punto de vista, porque el planteo de Patricia Bullrich​ es anticonstitucional. Este protocolo que intenta regular la huelga y la movilización jamás podría nacer desde una resolución ministerial. El derecho a la manifestación, el de peticionar libremente a las autoridades, está regulado por los artículos 14 y 14bis, y también por el Art. 75 Inc. 22. Además, se encuentra amparado en todos los tratados internacionales de DD.HH, a los que nuestro país ha adherido durante años. Hay un solo momento en el cual se puede interrumpir la huelga, con atribución del Estado, y a través de la Secretaría o el Ministerio del Trabajo: sólo cuando se dictó la conciliación obligatoria. Esto significa que las partes, por un lapso temporal únicamente de 15 días hábiles y prorrogable por otros 10, deben negociar e intentar encontrar un acuerdo. No existe otra regulación. Estamos frente a un nuevo intento de disciplinamiento, de infundir el miedo y temor.

Cuando Patricia Bullrich desempeñaba la misma función en el gobierno de Macri, intentó llevar a cabo este mismo protocolo. Yo era secretario general de ATE en mi provincia y lo recibí cortando los puentes que unen las provincias de Río Negro y Neuquén, a las cuales hizo referencia en la conferencia, y acá estamos. Por lo tanto, vamos a seguir en las calles.

Alejando Gomel: Comentabas que Patricia Bullrich lo propuso en su momento y no pudo implementarlo. En esta situación y circunstancia, que es distinta a la de aquel 2016, ¿cómo cree que se va a terminar desarrollando esto?

Los conflictos sociales y sindicales no los tiene que resolver la policía ni la Justicia. Es muy común que jueces y fiscales busquen entrometerse rápidamente para criminalizar la protesta y, en el caso de la policía, para reprimir. Los conflictos los tienen que resolver el Gobierno y el poder político, para eso fueron elegidos. Por supuesto que estamos frente a otro escenario. Nosotros hemos tratado de agotar todas las instancias: primero repetimos hasta el hartazgo que hubo un veredicto y una voluntad del pueblo que debe ser respetada. Entonces dijeron que “están atentando contra la gobernabilidad, esperen a que asuma”. Eso fue lo que hicimos, y escuchamos su primer mensaje al pueblo. Escuchamos al vocero presidencial y a Caputo, el ministro de Economía. Al Presidente lo escuchamos decir: “yo voy a ajustar al Estado” y todos nos dimos cuenta que el Estado no éramos solo los trabajadores estatales. El Estado, al final, era todo el pueblo, que está siendo afectado por una devaluación de más del 118%; que se asienta en una remarcación previa (indiscriminada y generalizada) en todos los precios. Nadie se termina de hacer cargo, porque el gobierno que salía no terminaba de hacerlo y el que llegaba, no estaba.

Lo cierto es que han terminado de aniquilar salarios, jubilaciones y los ingresos de todos los sectores populares. Cuando el vocero presidencial habló de “combatir el empleo militante” todos sus colegas pusieron atención en esto. Pero me pregunto qué hubiera pasado si alguno de nosotros hubiese utilizado el mismo término de "guerra". Seguramente, hubiéramos aparecido en todas las tapas de diarios como los "violentos".

AG: ¿Cree que va a haber una persecución a los trabajadores del Estado?

Sin lugar a dudas. Espert acaba de decir: “Cárcel o bala”, luego de la presentación que hizo Bullrich. Cuesta que se escandalicen frente a eso.

NA: Lo de "cárcel o bala" no fue para los trabajadores del Estado, sino que fue, en realidad, para los que cortan calles.

Pero la pregunta es si está bien que sea “cárcel o bala” para los que cortan calles.

NA: No, para nada. De todos modos, Milei y Bullrich, que no obtuvo el triunfo pero terminó acompañando a LLA, hicieron campaña con esto de que había que poner orden en la Argentina y la gente votó esto. Es poco probable que se pueda aplicar porque la línea entre un derecho y otro es muy finita pero, ¿hay alguna posibilidad de negociar el orden? ¿O esto es para instalar una intención de cambiar la protesta social que estaba absolutamente descontrolada en el país?

Es muy difícil saber cuál es la estrategia final del Gobierno. En mi caso, yo dialogo, siempre y cuando el diálogo sea conducente y ofrezca respuestas claras y concretas a las demandas que reclamamos. En mi sindicato, en ATE, nadie se banca una foto con nuestros “empleadores” (que sería el Presidente o cualquiera de sus ministros) si esa foto es "cholulismo". Se banca esa foto si significa un beneficio concreto para lo que representás.

NA: Entonces es “nos dan esto; y si no nos dan lo que pedimos, cortamos la calle”.

No. Hay que ver desde dónde se paran y quién lo vota a uno. A mí me votan los trabajadores y trabajadoras para representar sus intereses y defender sus derechos. Quizás estemos acostumbrados a una Argentina donde parte de la dirigencia política, al otro dia de asumir, se olvida de quienes lo votaron y cuáles son los intereses que tiene que representar.

Yo tengo la sensación de que la calidad de empresarios de muchas y muchos de los que ocupan altos cargos en este nuevo gobierno le hace perder de vista que el empleo público se rige por normas absolutamente distintas a las empresariales. Como en la empresa los trabajadores son un número y los despiden con una indemnización en cuotas, llegan al Estado y piensan que pueden hacer lo mismo. La estabilidad del empleo público está consagrada constitucionalmente. No es fácil para el empresario conducir el Estado si no tiene vocación pública.

Claudio Mardones: Se están viviendo días de mucha preocupación entre los trabajadores del Estado. La información disponible es que habría congelamiento de las pautas salariales vigentes y no hay perspectivas de paritarias. Incluso Caputo, cuando le consultaron, no dijo nada concreto. Y se suma otro elemento: hay áreas del Estado que todavía no tienen asignado ningún funcionario al frente. ¿Qué evaluación están haciendo sobre la discusión del salario? ¿Cómo se están preparando para este escenario salarial? ¿Cuáles son las áreas de mayor preocupación en este momento en el Estado?

Tal vez todos estos anuncios forman parte de una estrategia de poner a la defensiva a las representaciones sindicales. De esta manera tendríamos que estar pensando en que nos van a despedir y reprimir, en el caso de que protestemos, para no discutir de los salarios y qué ha ocurrido con nuestros ingresos que, durante el último tiempo, los han pulverizado. Por eso ATE reunió por primera vez su Consejo Directivo Nacional, en este mandato que nos toca conducir a nosotros. Con la presencia de las 23 provincias y el Consejo Directivo de la Capital Federal, hemos resuelto un plan de acción. El primer punto es exigir y demandar al Estado Nacional, pero también a las 24 provincias, la reapertura de todas las negociaciones salariales. Es imperioso que se compense el daño que han ocasionado las medidas económicas del Gobierno y esta devaluación de hecho que sufrimos en los días previos.

Por otro lado. Que haya numerosas canteras que sigan funcionando, porque son muchas las carteras que no tienen funcionarios. Es una muestra clara de la capacidad que tienen las trabajadoras y los trabajadores del Estado. Prácticamente, hoy están siendo autogestionado muchos organismos.

Frente a estas construcciones y elaboraciones teóricas, que se pretenden montar para desprestigiar y estigmatizar empleo público (porque saben que si lo logran pueden salir a ajustar), tenemos que salir a defender la esencialidad que cumplen todos los organismos del Estado. ¿Quiénes serían los privilegiados como quieren hacer aparecer? ¿Serían aquellos que saltan del estribo de un camión recolector para recoger la basura? ¿Las que en este momento están recibiendo en la guardia de un hospital a un accidentado? ¿Las que están cocinando en todas las escuelas del país para garantizar no solo la alimentación y sino fundamentalmente la salud de millones niños y niñas? ¿Los que esperan en una oficina pública recibir a los jubilados y poder garantizar sus derechos? No alcanzamos a ver quiénes serán los empleados públicos privilegiados.

Además, escuchando al vocero presidencial, algo que pasó desapercibido para muchos colegas suyos fue lo del "empleo militante". Pero eso fue acompañado de otra palabra, cuando dijo que vamos a “combatir” el empleo militante, un término de guerra. Yo me pregunto qué hubiera ocurrido si algún sindicalista lo utilizaba. Estaríamos en la tapa de todos los diarios y pondrían de título “violento”.

NA: Como secretario general de ATE, ¿no le molesta que haya gente que no conozca su lugar de trabajo? ¿No cree que en las dependencias públicas hay personas que nunca fueron a su oficina?

Si se trata de buscar a personas que estén cobrando un sueldo sin trabajar, los acompañamos. Vamos a ser los primeros en denunciar la existencia de “ñoquis". Por lo tanto, ese argumento que permite después dejar a miles de familias en la calle de manera injustificada, nosotros no lo vamos aceptar. Los "ñoquis" tienen que ir presos, si estuvieron estafando a todo nuestro pueblo. Pero los trabajadores del Estado cumplen roles absolutamente esenciales.

