El doctor y máster en Ciencia Política, Juan Negri, se refirió a “las trabas y los privilegios” que se otorgan en algunos sectores, en términos económicos, y estimó que una desregulación podría “disminuir los precios”. “La inflación es muy grave y, por el momento, no le podemos echar la culpa a alguien que lleva cinco días en el gobierno”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan Negri es doctor y máster en Ciencia Política y director de Ciencia Política de la Universidad Di Tella.

Alejandro Gomel: Hay una publicación reciente en X (exTwitter) en la que haces alusión a una frase de He-Man y asegurás que “si hoy tenemos Milei es porque tuvimos antes cristinismo económico”. ¿Hay algún He-Man dando vuelta en la política argentina?

No sé si estamos para un He-Man. En referencia a ese tuit, quise destacar las moralejas que dejaba He-Man al final de sus episodios. Puse “el cristinismo económico” porque creo que hay una manera de entender la economía del peronismo de los últimos años que ha sido muy pavisosa. El peronismo cree, efectivamente, que uno puede financiar el déficit fiscal con emisión monetaria sin causar inflación. Cristina lo ha dicho abiertamente. Eso trae consecuencias: Argentina, durante el gobierno de Alberto Fernández, emitió como 7% del PBI. Hay un montón de políticas públicas, como el Previaje, que se festejan y son cosas que hay que financiar. Después hay maneras de hacer ajustes. Yo creo que en el paquete de Javier Milei falta algún componente más heterodoxo, pero es necesario ordenar el déficit fiscal. La inflación es muy grave y, por el momento, no le podemos echar la culpa a alguien que lleva cinco días en el gobierno.

Nuria Am: ¿Crees que la solución radica en el anuncio de desregular la economía?

Todo es parte de la solución. La economía argentina es muy rígida, poco eficiente y poco concreta. En parte, existe un grado de trabas y privilegios que se otorgan a distintos sectores, como los registros automotores, además protección industrial de algunos sectores, como el sector textil o el tecnológico en Tierra del Fuego, o las empresas públicas en manos de sindicatos. Ese tipo de cosas afectan sobre la economía y la productividad de esta. Una desregulación, por principio, permitiría fluir mejor el sistema de precios, y permitiría, en algunos casos, mayor oferta, lo que podría disminuir los precios. La desregulación no resuelve del todo el problema del déficit fiscal y este último paquete apunta al déficit.

AG: ¿Cómo ves el "mientras tanto"? ¿Cómo crees que van a ser los meses que vienen?

En algún sentido más general, el sentido de las medidas es correcto, pero después hay detalles que uno subrayaría. Temo por la viabilidad social y política del plan. Hoy en día el signo de interrogación que tengo es eso, la sociedad argentina quería un cambio y, en algunos casos, se deseaba que no ganara Massa. Creer que el 56% apoya a Milei es falso. Hay meses en los que se le da una posibilidad al gobierno para mostrar sus cartas. Milei tiene una oportunidad para intentar llevar adelante esto, pero en algún momento habrá consecuencias, eso es lo que temo.

Claudio Mardones: Si realmente se concretan algunas de las señales que pueden surgir de la desregulación y de algunas discusiones sobre el presupuesto, que queda en manos de Javier Milei, la situación en Tierra del Fuego, por ejemplo, podría ser muy crítica, especialmente porque buena parte de todo el trabajo industrial de aquella provincia depende de su régimen de promoción industrial, que ha sido extendido pero que en este proceso puede sufrir un cambio drástico. ¿No ve que, en algunos casos, este proceso de desregulación y ajuste podría ser en algunas provincias una profecía autocumplida?

Sí, no tengo dudas de que en algunas provincias puntuales puede ser dramático, en el sentido de generar un frenazo a la actividad y poner en riesgo el sistema económico que integran algunas provincias. Todavía no vimos un paquete de regulación. Supuestamente Federico Surzzeneger estaba trabajando en eso. No sé si va a pasar, pero me parece que si Milei necesita apoyo en el Senado y en las distintas provincias, tal vez no vaya muy a fondo con estas cosas. Sin dudas podría ser una cuestión crítica en algunas provincias.

