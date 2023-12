Darío Nieto: "Frigerio tiene razón al decir que Bullrich debe renunciar a la presidencia del PRO"

El legislador por la Ciudad de Buenos Aires, Darío Nieto, opina que los planes sociales deberían ser entregados por blockchain, sin intermediarios. "El gran problema que hay no son las personas que cortan y reciben un plan social, sino los intermediarios que lucran con eso", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Darío Nieto es politólogo y legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio. Fue además secretario privado del ex presidente Mauricio Macri, y propulsor de políticas de smart city.

Nuria Am: Quisiéramos conocer tu opinión sobre los anuncios de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En Argentina, por lo menos en los últimos cuatro años, vivimos un lío en las calles. Es decir, colisionaba el derecho a huelga y a protesta con el de derecho a circular. Porque yo puedo estar de acuerdo o no con una manifestación o las personas que las plantean, pero si estoy yendo a mi trabajo, a mis hijos al jardín o lo que sea y tengo que estar esperando una o dos horas, ya sea en el colectivo o auto, porque otra persona quiere manifestarse,no corresponde.

Lo que Bullrich plantea, y también Jorge Macri, es decir "hay que poder manifestarse y protestar", pero siempre en el marco de respetar las libertades de las otras personas que quieren circular y puede o no estar de acuerdo con tu protesta. Es razonable y sano porque, reitero, estamos en un país en el cual en los últimos años se perdió el orden que propulsa la libertad en muchos planos, uno de ellos es el plano de la especulación y las manifestaciones.

NA: ¿Creés que todo lo que anunció es posible de aplicar?

Creo que es un comienzo. En el sentido de que vos, como gobierno, tenés que marcar la pauta de lo que querés como tu norte. Luego, en la diaria van a suceder situaciones y uno la tiene que ir manejándola como funcionario que sos.

Por ejemplo, Jorge Macri había dicho que las personas que llevan niños a las marchas no iban a cobrar el plan. De alguna manera eso es un límite, porque un niño tiene que estar educándose, estudiando, alimentándose, no tiene que estar en una marcha protestando por algo que no tiene idea que es. También vimos marchas en las que las personas mismas que van allí no saben por qué es, porque van a amenazar con que les quitan en plan, el subsidio. Que los que vayan, lo hagan realmente movilizados por la protesta o el motivo por el van y no que vayan a a amenazar a su cercenar.

El asunto de los planes sociales

NA: ¿Creés que esto marca nu norte en el desorden que era hasta ahora la manifestación social?

Totalmente. Hace un año planteé que los planes sociales se entreguen por blockchain, porque siento que el gran problema que hay no son las personas que cortan y reciben un plan social, sino los intermediarios que lucran con eso.

¿Cómo funcionan los planes sociales actualmente? Se juntan algunas personas, por ejemplo Emilio Pérsico, que hasta era funcionario del Ministerio de Desarrollo Social. Decían "dame cinco mil planes y te los reparto discrecionalmente a quien yo creo", no por si los chicos van a la escuela, el nivel de ingresos, sino al que quería. Por lo tanto, esas personas eran rehenes de Pérsico, luego él decía que vayan a cortar tal o cual y ellos tenían que ir porque, de lo contrario, les quitaban el plan.

En otros casos vimos también que estas personas le pedían a la gente que, además, no necesitaba un 5% o 10% del plan. Realmente lo que plantean es ir directamente a la intermediación de los planes, eso tendría solución. Que el plan llegue directamente a las personas y no que depende un jefe que discrecionalmente les dé un plan o no.

Alejandro Gomel: ¿Cómo funcionaría esto? ¿Cuál es la propuesta que tenés?

La propuesta que tengo es la siguiente. El blockchain como un gran hilo contable, en el cual quedan asentadas las transferencias y tienen un sistema que se llama "smart contract". Por ejemplo, si Alejandro tiene tales indicadores sociales, como no tener trabajo, empleo informa, tiene tres hijos y recibe automáticamente un plan social, eso lo podés controlar tranquilamente, porque la ANSES tiene una base de datos. Usando eso, automáticamente se le asignarán los planes sociales a las personas que realmente lo necesitan y no a los amigos de los punteros.

Luego, esa plata va directamente a la cuenta o al Mercado Pago de cada persona. Evitás los intermediarios de los dos lados.

AG: Ahora, qué lejos estamos de eso, porque si intentás hacer algo así va a haber respuestas del otro lado.

Es voluntad política. Claro que hay respuestas, pero son respuestas de la gente que no quiere cambiar. Hay mucha gente del status quo argentino, sindicalistas, los líderes de algunos movimientos sociales, que no defienden a la gente que realmente necesita el plan sino que defienden su poder en la manifestación y en el corte, que no quieren que cambie la Argentina, que no haya nada distinto. También hay algunos empresarios prebendarios, políticos, por supuesto, que están su cargos hace 50 años, senadores eternos.

Siento que estamos en un buen momento para hacerlo, porque la sociedad, lo que votó hace un mes, es algo así como un "quiero cambiar". Hay una sociedad esperanzada con el cambio. O sea, veamos qué hace Javier Milei, yo le pongo una fichita y ojalá salga bien. Es el momento para cambiar.

Bullrich y presidencia del PRO

Claudio Mardones: Quien le puso más de una fichita a Milei es Mauricio Macri. Esta semana hubo varios movimientos. Se está ordenando el PRO, el cual sigue conducido por Patricia Bullrich, hay elecciones recién en marzo. ¿Cómo cree que evolucionará la relación entre Macri y Bulrrich? Hay que tener en cuenta que fueron dos de los artífices del acuerdo con Milei para que se impusiera en la segunda vuelta, pero de ahí en adelante hubo dos caminos, algunos sostienen que Bullrich se cortó sola.

En lo personal, y me meto un poco en lo del PRO, creo que debería haber una lista de unidad, porque la sociedad no está para bancarse más peleas entre políticos. Repito, lo que pasó hace un mes fue un grito de decir "basta de peleas". La gente dice: "en sus peleas, egos e individualidades me dejan de lado a mi", porque fueron cuatro años muy malos, se quiere poder adquisitivo, hay inflación y todo lo que ya sabemos que no hace falta repetir.

CM: ¿Lista de unidad entre quiénes?

Entre todos los que conformamos el PRO.

CM: ¿Con Macri adentro?

Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio, María Eugenia Vidal. También creo que tiene que haber una renovación muy grande. ¿Qué pasó en la última eleccion? Yo creo que la sociedad dijo "basta de la cara de los mismos de siempre". ¿Qué dice la sociedad? Dice "quiero alguien nuevo". Podemos discutir si estamos de acuerdo o no con Milei, pero claramente manifestaron "me cansé de los políticos de siempre, quiero alguien nuevo que haga algo distinto".

El PRO debería sumarlo y apoyar la renovación. Líderes nuevos en cada provincia, personas valiosas como Soledad Martínez, que es intendenta de Vicente López y demás, en todo el país tenemos dirigentes buenos y jóvenes.

El ingreso de Patricia fue a términos personales y no del partido, igual que lo de Luis Petri o lo de Luis Caputo.

CM: Rogelio Frigerio, el flamante gobernador de Entre Ríos, dijo que si Bullrich aceptaba el Ministerio de Seguridad tenía que dejar la Jefatura del PRO.

Tiene sentido el planteo. Frigerio tiene razón al decir que Bullrich debe renunciar a la presidencia del PRO. Porque si es presidenta de un partido y quiere hacer algo a título individual, debería dejar de lado su partido. Nadie la critica a Ptricia, está muy bueno que vaya. Es un momento en Argentina en el que todos deberíamos apoyar a Milei, independientemente del signo político que tengamos, porque siento que es interpretar lo que quiere la sociedad, que es un nuevo camino y ojalá salgar bárbaro.

CM: Pero en los papeles Bullrich seguiría hasta marzo como presidenta del partido a pesar de todo esto...

Es un proceso que ya está encaminado. De hecho, el cierre de listas entiendo que es a fin de enero. No le veo mayor daño a eso, siendo sincero.

Lleguemos a marzo, hagamos elecciones. Ojalá se haga una lista de unidad de renovación, de cambio, interpretar lo que quiere la sociedad y estarán las nuevas autoridades.

La causa por escuchas ilegales

​AG: Es la primera vez que hablamos con vos y hay un tema que estuvo subyacente en el que estuviste involucrado. ¿Cómo quedó eso? Me refiero a escuchas ilegales, la controversia sobre el teléfono celular, lo que se llamó en algún momento "la mesa judicial" del gobierno de Macri. ¿Qué te quedó de todo esto?

Para aclarar la situación, hubo una doble falta de mérito. En primera y segunda instancia. En segunda instancia, la Justicia dijo que yo no tenía nada que ver. El tema del celular está muerto también porque no había mucho sentido en seguirlo.

En lo personal, fue difícil las situación. Imaginate que te allanen tu casa, la de tus padres. Tenía un nene recién nacido, fue en junio de 2020 y mi nene había nacido en marzo. Te sentís herido de alguna manera. Pero también me sirvió para darme cuenta de que está bueno poner la cara públicamente y explicar quién era, no tenía miedo en salir a defenderme y decir "yo jamás me robe algo", porque era una época de los sectores privados un poco compleja, los bolsos de López y todo eso.

Pensé que no tenía nada que esconder, como dije siempre, sigo viviendo en un departamento y estoy pagando un crédito, tengo un auto 2007. Entonces pensaba "¿por qué me voy a esconder?". Más allá de lo difícil que fue personalmente y para mi familia, me dio la oportunidad de salir a contar quién era y a partir de eso empezar a crecer y entender también que a veces la política es dura y fea, y ojalá cambie.

La causa está casi muerta porque claramente es una operación, una mentira. En el medio quedó mucha gente lastimada y, en lo personal, por suerte, pude bancármela y salir a contar qué era. Quizás me dio la chance para reinventarme y contar quién era.

