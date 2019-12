Patricia Bullrich pidió que sancionen a Milani: "Los militares no recuperan el poder"

La declaración del ex jefe del Ejército, César Milani, generó mucho ruido al reclamarle al presidente Alberto Fernández que "si no recuperamos el poder van a volver y van a volver con más odio” en referencia a la "derecha". La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se hizo eco de esta frase y le pidió al Gobierno actual que sancione a Milani.

Antes de la asunción de Alberto Fernández, este lunes 9 de diciembre Milani reapareció en un acto del Centro Cultural Oesterheld, y sus declaraciones registradas en un video volvieron a generar polémica.

“Si no recuperamos el poder, van a volver, y van a volver con más odio”, aseguró Milani como una especie de pedido para el nuevo Gobierno, e inmediatamente aclaró que "cuando digo tomar el poder significa que maneje los factores de poder: es la única manera que vamos a poder garantizar que dentro de cuatro años elijamos a un gobierno nacional y popular".

Por su lado, desde su cuenta de Twitter, Bullrich le pidió al ministro de Defensa, Agustín Rossi, que sancione al ex jefe del Ejército. "Mtro Rossi : Debería Ud. sancionar al Gral Milani por declarar: “Si no recuperamos el poder van a volver y van a volver con más odio”, señaló.

"Los militares en la Argentina No “recuperan el poder”. Dejar pasar esta expresión abre la puerta a un rol peligroso e inadecuado para las FFAA", concluyó.

Mtro Rossi : Debería Ud. sancionar al Gral Milani por declarar: “Si no recuperamos el poder van a volver y van a volver con más odio”. Los militares en la Argentina No “recuperan el poder”. Dejar pasar esta expresión abre la puerta a un rol peligroso e inadecuado para las FFAA. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 14, 2019

En su discurso del pasado lunes, el teniente general retirado denunció que mientras se desempeñó como jefe del Ejército "los poderes fácticos —y lo digo con nombre y apellido como lo hice en mi indagatoria— el grupo Clarín y el diario La Nación me invitaron a colaborar con ellos para decirme que si colaboraba, se me acababan los problemas políticos, mediáticos y judiciales".

Por "problemas judiciales" Milani se refiere a la causa por la desaparición del conscripto riojano Alberto Ledo, ocurrida en 1976, en plena dictadura militar en la que fue acusado de ser partícipe. Pese al pedido de seis años de prisión, la Justicia tucumana lo absolvió a fines de noviembre. Esa resolución judicial se sumó a la que tuvo en agosto pasado, en el marco de la causa Olivera, como se conocía al otro caso de delitos de lesa humanidad en el que fue juzgado.

ED EA